Λίαμ Νίσον: Πούλησε το σπίτι του στη Νέα Υόρκη για 10,3 εκατ. δολάρια - Θα μείνει μαζί με την Πάμελα Άντερσον;

Ποτέ μην λες ποτέ! Αφού ορκίστηκε να μην ξαναβγεί ραντεβού, ο 73χρονος Λίαμ Νίσον βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αφορμή τη νέα του ταινία «Naked Gun» και τις φήμες για σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά του, Πάμελα Άντερσον. Τώρα, το οικογενειακό σπίτι του Νίσον στο Λίνκολν Σκουέαρ -εκεί όπου μεγάλωσε τους δύο γιους του με την αείμνηστη ηθοποιό Νατάσα Ρίτσαρντσον- πωλήθηκε για 10,3 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «New York Post».

(Φωτογραφία: Profimedia.gr)

Ο ηθοποιός για χρόνια πίστευε πως δεν θα αγαπήσει ξανά. Και όμως,16 χρόνια μετά, η συνάντησή του με την Πάμελα Άντερσον στα γυρίσματα της ταινίας άλλαξε όλα όσα πίστευε για τη ζωή και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Η Νατάσα Ρίτσαρντσον, η γυναίκα που είχε σταθεί δίπλα του σε κάθε στιγμή της ζωής του, έχασε τη ζωή της έπειτα από ατύχημα στο σκι στον Καναδά. Η Ρίτσαρντσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 45 ετών, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά και έναν σύζυγο συντετριμμένο. Ο Λίαμ Νίσον βρήκε προσωρινό καταφύγιο στη δουλειά του. Ρόλοι όπως στο «Taken» απέκτησαν ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, αντικατοπτρίζοντας τη δική του εσωτερική πάλη. Το 2024, όταν ρωτήθηκε από το περιοδικό «People» αν σκέφτεται να ξανακάνει σχέση, απάντησε ξεκάθαρα: «Όχι, με μία λέξη: όχι». Η ιδέα μιας καινούριας αρχής φαινόταν τότε, σχεδόν, αδύνατη.

Liam Neeson is 73 and Pamela Anderson is 58.



More proof that love can find you at any age if you will let it. pic.twitter.com/ifX9U3rZyk — Morgan Ariel (@itsmorganariel) July 30, 2025

Η Πάμελα έκανε την πρώτη κίνηση με τον πιο απλό τρόπο: του έφερε σπιτικά μπισκότα, μάφινς και ψωμί με προζύμι. Ο Νίσον το περιέγραψε ως μια χειρονομία «γεμάτη φροντίδα», λέγοντας ότι ήταν κάτι που τον συγκίνησε βαθιά. Από εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.