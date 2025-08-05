Μάργκαρετ Κουάλεϊ: Η κόρη της Άντι ΜακΝτάουελ μίλησε για τον γάμο της με τον Τζακ Αντόνοφ - Η σέξι φωτογράφισή της

Σε ένα νέο άρθρο για το εξώφυλλο του τεύχους του «Cosmopolitan», η σταρ της ταινίας «Poor Things», Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley), μίλησε ανοιχτά για τον σύζυγό της, Τζακ Αντόνοφ, και για το πώς ένιωθε πριν τον γνωρίσει.

«Σε όλες τις άλλες σχέσεις που είχα, ένιωθα ακόμα πολύ μόνη, γιατί δεν ήμουν με τον άνθρωπό μου και ήταν σαν να έψαχνα κάτι», παραδέχτηκε η 30χρονη ηθοποιός. «Δεν νιώθω έτσι πια. Ο Τζακ με κάνει να νιώθω ασφαλής και άνετα.

Πέρασα τόσα χρόνια προσπαθώντας να γίνω η τέλεια σύντροφος και αυτή η κοπέλα άλλαζε συνεχώς», συνέχισε. «Αλλά δεν μπορώ να πω ψέματα στον Τζακ. Δεν μπορώ να γίνω έτσι για εκείνον, θα το καταλάβαινε αμέσως. Οπότε πρέπει απλά να είμαι ο εαυτός μου. Είναι ο άνθρωπος που ονειρευόμουν όλη μου τη ζωή», είπε με νόημα η Μάργκαρετ Κουάλεϊ.

Η ηθοποιός της ταινίας «Substance» αποκάλυψε, επίσης, πώς γνωρίστηκε με τον frontman των Bleachers, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2023.

«Το να ερωτευτώ τον Τζακ ήταν το πιο έντονο συναίσθημα που έχω νιώσει ποτέ. Γνωριστήκαμε ακριβώς όταν τελείωνε η πανδημία του COVID, στο πρώτο πάρτι που πήγα», αποκάλυψε η ίδια. «Συναντηθήκαμε σε μια ταράτσα, αρχίσαμε να μιλάμε και δεν σταματήσαμε ποτέ», πρόσθεσε. «Εκείνο το καλοκαίρι κάναμε πολλές βόλτες στην πόλη».

Αν και η ηθοποιός του «Honey Don't!» παραδέχτηκε ότι ερωτεύτηκε τον 41χρονο Τζακ Αντόνοφ λίγο μετά την πρώτη τους συνάντηση, στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ήταν αυτός που είπε πρώτος «σ' αγαπάω». «Είμαι πολύ παραδοσιακή σε τέτοια θέματα. Ποτέ δεν θα το έλεγα πρώτη. Ποτέ δεν στέλνω δύο μηνύματα. Εννοώ, τώρα που είμαστε παντρεμένοι, μπορώ να του στείλω μήνυμα για οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Μιλάμε συνεχώς, είναι σαν το ανθρώπινο ημερολόγιό μου», εξήγησε. «Αλλά πριν να είμαστε μαζί, στην αρχή, ακολουθούσα πάντα την εθιμοτυπία των κοριτσιών του Νότου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ μίλησε για την πρώην μοντέλο και νυν ηθοποιό μητέρα της, Άντι ΜακΝτάουελ. «Είναι εμβληματική, είναι υπέροχη», είπε η ηθοποιός για τη μητέρα της.

H Μάργκαρετ Κουάλεϊ με τη μητέρα της

Για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική η ηθοποιός τόνισε: «Μετακόμισα στη Νέα Υόρκη στα 16, όταν μπήκα σε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα, στο American Ballet Theatre. Αν και δεν έβλεπα το «Dance Moms», αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο μεγάλωσα. Αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν αρκετά καλή για να γίνω χορεύτρια οπότε έπρεπε να επιλέξω κάτι άλλο. Βρήκα δουλειά ως μοντέλο και μπόρεσα να πληρώσω το νοίκι μου».

Η Κουάλεϊ έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός το 2013 στην ταινία «Palo Alto» και απέκτησε πραγματική αναγνώριση ένα χρόνο αργότερα, με τη δραματική σειρά του HBO, «The Leftovers». «Ήμουν 16 χρόνων, μόνη μου στην πόλη. Ήταν τρομακτικό. Τα άλλα παιδιά πήγαιναν σπίτι στους γονείς και τους δασκάλους τους, ενώ εγώ ήμουν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα βιβλίο χημείας ή άλγεβρας για ένα μάθημα στο οποίο αποτύγχανα», κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

