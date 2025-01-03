O Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν πέρασαν τις γιορτές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας την ηρεμία του Καρμέλ στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με πηγή του «People». Και συμπληρώνει: «Ο Μπραντ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «F1» πριν από τις γιορτές. Είναι ενθουσιασμένος με την ταινία».
Μετά το τέλος των γυρισμάτων και αφού γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 18 Δεκεμβρίου, ο σταρ «πέρασε χρόνο στο Καρμέλ τις γιορτές» με τη σύντροφό του, η οποία έχει γενέθλια μία ημέρα μετά. «Του αρέσει πολύ να είναι εκεί», ανέφερε επίσης η πηγή. «Είναι πολύ ιδιωτικά γι' αυτούς».
Στη φιλόδοξη παραγωγή της Αpple Studios, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται έναν πρώην οδηγό της F1, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει ένα νέο ταλέντο. Στο πλάι του ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις, ο Οσκαρικός Χαβιέ Μπαρδέμ, καθώς και οι Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις και Σάρα Νάιλς, μεταξύ άλλων. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σε σενάριο του Έχρεν Κρούγκερ.
Ο Πιτ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής, μαζί με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Ιουνίου του 2025.
Ωστόσο, το «F1» δεν είναι το μόνο επερχόμενο έργο στο οποίο ο Πιτ υπογράφει την παραγωγή. Ακολουθεί το «Hedda» της Νία ΝταΚόστα, με πρωταγωνίστρια την Τέσα Τόμσον, και το «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν-χο που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 7 Μαρτίου 2025.
- Linda Evans: Η αγαπημένη «Κρίσταλ» της «Δυναστείας» δεν μας ξέχασε - Οι ευχές της για το 2025 και τα νέα σχέδια…
- Angelina Jolie: Μετά τον «λευκό καπνό» του διαζυγίου της με τον Brad Pitt μίλησε για τη φρίκη του πολέμου στη Συρία
- Kaia Gerber: Χώρισε με τον Austin Butler και περνά και μόνη της καλά – Η εμφάνισή της ταιριάζει με τη θερμοκρασία της ημέρας… (φωτό)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.