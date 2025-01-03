O Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν πέρασαν τις γιορτές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας την ηρεμία του Καρμέλ στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με πηγή του «People». Και συμπληρώνει: «Ο Μπραντ ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «F1» πριν από τις γιορτές. Είναι ενθουσιασμένος με την ταινία».

Μετά το τέλος των γυρισμάτων και αφού γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 18 Δεκεμβρίου, ο σταρ «πέρασε χρόνο στο Καρμέλ τις γιορτές» με τη σύντροφό του, η οποία έχει γενέθλια μία ημέρα μετά. «Του αρέσει πολύ να είναι εκεί», ανέφερε επίσης η πηγή. «Είναι πολύ ιδιωτικά γι' αυτούς».

Στη φιλόδοξη παραγωγή της Αpple Studios, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται έναν πρώην οδηγό της F1, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει ένα νέο ταλέντο. Στο πλάι του ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις, ο Οσκαρικός Χαβιέ Μπαρδέμ, καθώς και οι Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις και Σάρα Νάιλς, μεταξύ άλλων. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σε σενάριο του Έχρεν Κρούγκερ.

Ο Πιτ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής, μαζί με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Ιουνίου του 2025.

Ωστόσο, το «F1» δεν είναι το μόνο επερχόμενο έργο στο οποίο ο Πιτ υπογράφει την παραγωγή. Ακολουθεί το «Hedda» της Νία ΝταΚόστα, με πρωταγωνίστρια την Τέσα Τόμσον, και το «Mickey 17» του Μπονγκ Τζουν-χο που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 7 Μαρτίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.