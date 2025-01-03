Η Αντζελίνα Τζολί μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες μόλις ημέρες μετά την είδηση της οριστικοποίησης του διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε με τους 15 εκατ. διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από την φρίκη του πολέμου στη Συρία στην προσπάθειά της να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από την προσωπική της ζωή στις ανθρωπιστικές της δράσεις.

«Συρία: Πάνω από 17 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια», υπογράμμισε σε insta story η Τζολί και πρόσθεσε. «Η Συρία έχει αποδεκατιστεί από σχεδόν 14 χρόνια συγκρούσεων, εκτοπισμού και οικονομικής επιδείνωσης. Ενώ η πρόσφατη αλλαγή στην κυβέρνηση φέρνει μια ευκαιρία για μια νέα αρχή, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια και οι βασικές ανάγκες να μην καλύπτονται».

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC), μια οργάνωση που υπερασπίζεται τους εκτοπισμένους και τα δικαιώματά τους. Η ηθοποιός, γνωστή για τη δράση της ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ, είχε συνεργαστεί ξανά με το NRC, στην Ιορδανία και την Υεμένη, όπως αναφέρει η Daily Mail.

