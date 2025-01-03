Η Λίντα Έβανς, η αγαπημένη Krystle Carrington της «Δυναστείας», επέστρεψε στα φώτα της δημοσιότητας με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της. Μετά από δύο χρόνια απουσίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διάσημη ηθοποιός ευχήθηκε καλή χρονιά και ενθάρρυνε τους διαδικτυακούς της φίλους να πιστέψουν στα όνειρά τους.

«Γεια σας, είμαι η Λίντα Έβανς και θέλω να σας ευχηθώ 'Καλή Χρονιά!'», ανέφερε στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram και πρόσθεσε. «Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας νέες ιδέες, σκέψεις και εικόνες το 2025. Τα λέμε σύντομα».

Παράλληλα, η Έβανς μοιράστηκε ένα δυνατό μήνυμα αυτοπεποίθησης, γράφοντας στη λεζάντα: «Είθε αυτή η χρονιά να είναι αυτή που θα ανακαλύψετε την ομορφιά και το θαύμα, του ποιοι είστε πραγματικά. Είθε να μην σταματήσουμε ποτέ να πιστεύουμε στα όνειρά μας...και να παλέψουμε γι' αυτά μέχρι να γίνουν πραγματικότητα. Ευτυχισμένο το νέο έτος!».

Η ανάρτηση «πλημμύρισε» από μηνύματα αγάπης και ενθουσιασμού από τους θαυμαστές της με αποτέλεσμα λίγες ώρες μετά η ηθοποιός συγκινημένη να τους απαντά με νέο μήνυμα, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της και δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχίσει να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της μαζί τους.

«Αγαπημένοι μου φίλοι! Νιώθω τόσο ευλογημένη! Όλα τα γεμάτα αγάπη σχόλιά σας και οι θερμές σας λέξεις αγγίζουν πραγματικά την ψυχή μου. Ανυπομονώ τόσο πολύ να περάσω τις επόμενες στιγμές στην υποστηρικτική σας συντροφιά. Με όλη μου την αγάπη, δική σας, Λίντα», έγραψε η σταρ. Σύμφωνα με το Fox News, η Λίντα Έβανς υποδύθηκε τον θρυλικό ρόλο από το 1981 έως το 1988.

