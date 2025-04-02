Καλαίσθητο ή κακόγουστο; Διαμάχη ξέσπασε στο διαδίκτυο, αφού οι λάτρεις της μόδας πήραν μια γεύση από το τελευταίο κιτς αξεσουάρ του οίκου Balenciaga: ένα clutch σε σχήμα ποτηριού καφέ.

Η συγκεκριμένη τσάντα κοστίζει 5.750 δολάρια και την καθιστά, ίσως, το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ που μπορείτε να αγοράσετε. Και δεν μπορείτε καν να το πιείτε…

Θύμα του κιτς αξεσουάρ η αρραβωνιαστικιά του Jeff Bezos, Lauren Sanchez, η οποία απαθανατίστηκε σε έξοδό της με την τσάντα σε σχήμα ποτηριού καφέ. Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αμείλικτοι. Η Lauren Sanchez, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον εκτελεστικό πρόεδρο της Amazon στη Βενετία, τα «άκουσε» για τα καλά από τους χρήστες στα social media, σύμφωνα με τη «New York Post».

«Λατρεύω τις τσάντες, αλλά αυτό είναι απλά ανόητο», ειρωνεύτηκε ένα άτομο στο Reddit, προσθέτοντας ότι «θέλει να μάθει ποιος το αγοράζει αυτό». «Εγώ θα την πέταγα στα σκουπίδια κατά λάθος. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να ξοδέψεις άσκοπα 6.000 δολάρια» συνέχισε ένας τρίτος. «Η Balenciaga τρολάρει τους ανθρώπους με πολλά χρήματα και καθόλου γούστο» έγραψε ένας τέταρτος.

Lauren Sanchez’s $5.7K Balenciaga coffee-cup clutch blasted by budget fashionistas: ‘Too much money and zero taste’ https://t.co/x8TsvoBbsR pic.twitter.com/OtgFQfDVhN — New York Post (@nypost) April 1, 2025

Πηγή: skai.gr

