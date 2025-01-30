Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kim Kardashian: Μέχρι το Μεξικό έφτασε η χάρη της - Ποζάρει με το μικροσκοπικό μπικίνι της (φωτό)

Οι νέες τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν με αφορμή τις διακοπές της στο Μεξικό...  

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν γνωρίζει καλά πώς να «πουλάει» τον εαυτό της… Έτσι, λοιπόν, η διάσημη τηλεπερσόνα για άλλη μια φορά δημοσίευσε φωτογραφίες με μπικίνι, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της. 

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Η 44χρονη τηλεπερσόνα δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει μπροστά στον φακό με αφορμή τις διακοπές της στο ηλιόλουστο Μεξικό. Μαζί της η Καρντάσιαν έχει στο Μεξικό τις καλές της φίλες, Σιμόν Αρούς και Άλισον Σλέιτερ.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Ανάμεσα στα εκατοντάδες σχόλια για τις φωτογραφίες βρέθηκε και αυτό της Λόρεν Σάντσεζ, η οποία έγραψε «αγαπώ αυτό το μέρος», αφού έβαλε «like» στην ανάρτηση της Kim Kardashian

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kim Kardashian
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark