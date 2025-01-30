Η Κιμ Καρντάσιαν γνωρίζει καλά πώς να «πουλάει» τον εαυτό της… Έτσι, λοιπόν, η διάσημη τηλεπερσόνα για άλλη μια φορά δημοσίευσε φωτογραφίες με μπικίνι, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα δεν έχασε την ευκαιρία να ποζάρει μπροστά στον φακό με αφορμή τις διακοπές της στο ηλιόλουστο Μεξικό. Μαζί της η Καρντάσιαν έχει στο Μεξικό τις καλές της φίλες, Σιμόν Αρούς και Άλισον Σλέιτερ.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες σχόλια για τις φωτογραφίες βρέθηκε και αυτό της Λόρεν Σάντσεζ, η οποία έγραψε «αγαπώ αυτό το μέρος», αφού έβαλε «like» στην ανάρτηση της Kim Kardashian.

Πηγή: skai.gr

