Κρίστεν Στιούαρτ: Ανησυχία για την άβολη εμφάνισή της σε φεστιβάλ (video)

Η Κρίστεν Στιούαρτ προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο από πρόσφατη εμφάνισή της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ, στο οποίο αρκετοί χρήστες των social media υποστήριξαν ότι η ηθοποιός έδειχνε «άβολη» πάνω στη σκηνή.

Η 36χρονη σταρ βρέθηκε στο Biarritz Film Festival, όπου είχε αναλάβει τον ρόλο της προέδρου της κριτικής επιτροπής. Η εμφάνισή της ήρθε λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά από άλλη παρουσία της σε φεστιβάλ, όπου είχε προκαλέσει σχόλια όταν ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο μπροστά στις κάμερες.

La cara de incomodidad de Kristen Stewart con la cercanía de este hombre pic.twitter.com/NuJPtvhRHT — Pamela Ortiz (@Paamee_Ortiz) June 28, 2026

Στο βίντεο που έγινε viral, η Κρίστεν Στιούαρτ φαίνεται να μιλά στη σκηνή, όταν ένας άνδρας την πλησιάζει από πίσω. Η ηθοποιός γυρίζει προς το μέρος του και τον ακούει προσεκτικά, ενώ στη συνέχεια κάνει ένα βήμα πίσω, κάθεται στην πλατφόρμα που βρίσκεται πίσω της και σταυρώνει τα πόδια της.

Η στάση του σώματός της και η έκφρασή της προκάλεσαν έντονη συζήτηση στο X, με πολλούς θαυμαστές να υποστηρίζουν ότι η ηθοποιός αντέδρασε επειδή ο άνδρας μπήκε στον προσωπικό της χώρο.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει προσωπικός χώρος», έγραψε ένας χρήστης στο X, σχολιάζοντας το βίντεο. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η αμηχανία φαίνεται πρώτα στο πρόσωπο και μετά στα λόγια». Το βίντεο συνοδευόταν από σχόλιο στα ισπανικά, το οποίο ανέφερε: «Η άβολη έκφραση της Κρίστεν Στιούαρτ με την εγγύτητα αυτού του άνδρα». Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να υπερασπιστούν τον άνδρα, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για κάποια περίεργη ή πιεστική στιγμή, αλλά πιθανότατα για τον μεταφραστή της, ο οποίος απλώς πλησίασε για να της μιλήσει λόγω του θορύβου στον χώρο.

Η Κρίστεν Στιούαρτ εμφανίστηκε στο γαλλικό φεστιβάλ μαζί με τη σύζυγό της, Ντίλαν Μέγερ, με την οποία παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2025. Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται ενώ η 38χρονη Μέγερ ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία, «The Wrong Girls», στην οποία θα πρωταγωνιστεί η Στιούαρτ.

Πηγή: skai.gr

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