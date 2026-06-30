Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε αλλαγές σε τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδείας της «Eternal Sunshine», επικαλούμενη ζητήματα παραγωγής. Η 33χρονη τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσω Instagram Stories ότι η συναυλία της στις 12 Ιουλίου στο Barclays Center της Νέας Υόρκης μεταφέρεται για τις 14 Ιουλίου.

Παράλληλα, αλλαγές γίνονται και σε δύο εμφανίσεις της στη Βοστώνη. Η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 23 Ιουλίου, ενώ εκείνη της 24ης Ιουλίου μεταφέρεται για τις 26 Ιουλίου.

Στην ανακοίνωσή της, η Αριάνα Γκράντε εξήγησε ότι οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε η παραγωγή του σόου να στηθεί και να παρουσιαστεί με ασφάλεια, όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί.

«Λυπούμαστε πολύ για αυτές τις δυσάρεστες αλλαγές στο πρόγραμμα», έγραψε η τραγουδίστρια, σημειώνοντας πως αυτή ήταν η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν στην παραγωγή.

Η ίδια τόνισε πως προτεραιότητα για την ομάδα της είναι πάνω απ’ όλα η ασφάλεια, αλλά και το να μπορέσει το κοινό να απολαύσει το σόου όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί. «Το πιο σημαντικό για όλους μας είναι πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια, αλλά και να δείτε την παράσταση όπως πρέπει να παρουσιαστεί», ανέφερε, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την κατανόηση.

Η περιοδεία «Eternal Sunshine», που πραγματοποιείται με αφορμή το έβδομο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε, ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου από το Όκλαντ της Καλιφόρνια. Η τραγουδίστρια έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Λονδίνο, με την περιοδεία να ολοκληρώνεται την 1η Σεπτεμβρίου στην O2 Arena.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά τη συγκινητική στιγμή της τραγουδίστριας στη σκηνή, όταν ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στο κοινό της στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, μετά την είδηση του χωρισμού της από τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ.

Η Αριάνα Γκράντε ευχαρίστησε τότε τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξή τους, λέγοντας πως αποτελούν μια «ασφαλή παρουσία» στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια. «Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που βρέθηκα ξανά στη σκηνή μπροστά σας», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας πως το κοινό της στάθηκε δίπλα της σε κάθε κεφάλαιο της ζωής της.

Πηγή: skai.gr

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