Μισέλ Ομπάμα: Το «σέξι» ραντεβού με τον Μπαράκ και οι ατάκες που έγιναν viral

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα μοιράστηκαν τη δική τους… συνταγή για ένα πετυχημένο ραντεβού, με αφορμή το νέο Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα στο Σικάγο.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με τον σύζυγό της, στο οποίο οι δυο τους μιλούν με χιούμορ, τρυφερότητα και αρκετή δόση φλερτ για το πώς θα ήταν το ιδανικό ραντεβού στον χώρο του νέου κέντρου.

«Ο Μπαράκ κι εγώ πήγαμε σε μουσείο στο πρώτο μας ραντεβού», έγραψε η Μισέλ Ομπάμα στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας: «Οπότε εμπιστευτείτε μας: το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα έχει ακριβώς την κατάλληλη ατμόσφαιρα για εσάς και το ταίρι σας».

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα άνοιξε για το κοινό στις 19 Ιουνίου και βρίσκεται στη νότια πλευρά του Σικάγο. Πρόκειται για έναν μεγάλο χώρο που περιλαμβάνει μουσείο, δημόσια πάρκα, χώρους εκδηλώσεων, δημοτική βιβλιοθήκη και σημεία ανοιχτά στο κοινό.

Στο βίντεο, η Μισέλ Ομπάμα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, λέγοντας πως ο συγκεκριμένος χώρος θα ήταν ιδανικός για ένα πρώτο ραντεβού με τον Μπαράκ. «Αν ερχόμασταν εδώ, θα έλεγα: “Ω, αυτός ο τύπος είναι πολύ cool”», είπε με παιχνιδιάρικη διάθεση, κάνοντας τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να γελάσει.

Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε το Προεδρικό Κέντρο ως ένα «σέξι περιβάλλον», τονίζοντας πως ο χώρος έχει ακριβώς την ατμόσφαιρα που ταιριάζει σε ένα ραντεβού. «Αυτό είναι vibe για ραντεβού», είπε η Μισέλ Ομπάμα, με τον Μπαράκ να χαμογελά δίπλα της συμφωνώντας.

Η πρώην Πρώτη Κυρία εξήγησε ότι η τέχνη, οι χώροι χαλάρωσης και η συνολική αισθητική του κέντρου δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για δύο ανθρώπους που θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί. Κοιτάζοντας τον σύζυγό της, η Μισέλ Ομπάμα πρόσθεσε με χιούμορ: «Υπάρχουν και αυτοί οι άνετοι καναπέδες, αφού έχεις βγει ραντεβού, και μετά βάζεις το χέρι σου γύρω από το ταίρι σου και μιλάτε για τη ζωή».

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε πως ένας τέτοιος χώρος δίνει την ευκαιρία να καταλάβεις αν ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου έχει πραγματικό ενδιαφέρον για τον κόσμο. «Σου δίνει την ευκαιρία να δεις αν το ραντεβού σου ξέρει κάτι για τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μισέλ Ομπάμα πρότεινε επίσης στα ζευγάρια να κάνουν μια στάση στο Tafari’s Kitchen, το οποίο τιμά την κληρονομιά του πρώην σεφ του Λευκού Οίκου, Ταφάρι Κάμπελ.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως για εκείνη υπάρχει και μια πιο απλή, αλλά απόλυτα ρομαντική επιλογή. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ρομαντικό από το να κάθεσαι στο γρασίδι με μια κουβέρτα», είπε, περιγράφοντας το ιδανικό κλείσιμο ενός ραντεβού στο Προεδρικό Κέντρο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People, η Μισέλ Ομπάμα μίλησε και για τη σχέση της με τον Μπαράκ, τονίζοντας πως οι δυο τους λειτουργούν ως αντίβαρο ο ένας για τον άλλον. «Η αλήθεια είναι ότι εγώ πιθανότατα θα ήμουν ένας άνθρωπος που θα έμενε περισσότερο σταθερός σε ένα μέρος», ανέφερε. «Νομίζω ότι θα είχα μια όμορφη ζωή εδώ, αλλά θα ήταν μικρότερη».

Όπως εξήγησε, ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν εκείνος που τη βοήθησε να δει τη ζωή της πιο ανοιχτά και να πιστέψει περισσότερο στις δυνατότητές της. «Εξαιτίας του ανθρώπου που είναι ο σύζυγός μου, πρόσφερε σε όλους μας — στα κορίτσια μας, στη μητέρα μου, στην οικογένειά μου -μια πιο ευρεία αίσθηση του τι είναι δυνατό στη ζωή», είπε. Η Μισέλ Ομπάμα πρόσθεσε πως ο Μπαράκ τής έδωσε το θάρρος να σκεφτεί πέρα από τα όρια που είχε θέσει στον εαυτό της.

Πηγή: skai.gr

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