Κρίστεν Στιούαρτ: Αγόρασε κινηματογράφο στο Λος Άντζελες

Η Κρίστεν Στιούαρτ επιβεβαιώνει στο τεύχος Μαρτίου του Architectural Digest ότι αγόρασε τον ιστορικό κινηματογράφο Highland στην πολυσύχναστη περιοχή Χάιλαντ Παρκ του Λος Άντζελες.

Ο κινηματογράφος άνοιξε το 1925 και ήταν ένας από τους αγαπημένους της γειτονιάς μέχρι που έκλεισε το 2024. Οι φήμες ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτιδα προχώρησε στην αγορά του κυκλοφόρησαν το περασμένο καλοκαίρι, καθώς προετοιμαζόταν για τα γυρίσματα μιας ταινίας.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έψαχνα για κινηματογράφο μέχρι που αυτό το μέρος τράβηξε την προσοχή μου. Τότε ήταν σαν να έπεσε ένας πυροβολισμός και ο αγώνας δρόμου ξεκίνησε» δήλωσε στο Architectural Digest. «Με γοητεύουν τα παλιά, ετοιμόρροπα σινεμά. Πάντα θέλω να δω τι μυστήρια κρύβουν» πρόσθεσε.

Η Στιούαρτ δήλωσε πρόσφατα ότι πιθανότατα θα γύριζε ταινίες στην Ευρώπη αντί για τις ΗΠΑ, αλλά η αγορά του κινηματογράφου υποδηλώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει ανεξάρτητα κινηματογραφικά έργα στο Λος Άντζελες. «Θα ήθελα να κάνω ταινίες στην Ευρώπη και μετά να τις προωθώ στον αμερικανικό λαό» είπε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Variety.

Ο κινηματογράφος παρουσιάστηκε πρόσφατα στη σειρά «Wonder Man» της Marvel Television και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για τα γυρίσματα της ταινίας «The Adventures of Cliff Booth» του Ντέιβιντ Φίντσερ, στην οποία παρουσιάστηκε ως το New Beverly Theatre του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η Στιούαρτ είπε ότι σκοπεύει να μετατρέψει το θέατρο, το οποίο χρειάζεται εκτεταμένη ανακαίνιση, σε έναν χώρο για όλη την κοινότητα. «Είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν χώρο για να συγκεντρωθούμε, να σχεδιάσουμε και να ονειρευτούμε μαζί... Θέλουμε να το κάνουμε μια οικογενειακή υπόθεση, κάτι για την κοινότητα» εξήγησε.

