Τζένιφερ Εσπόζιτο: Έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την πρώτη της ταινία

Σε μια σπάνια δημόσια εξομολόγηση μέσω Instagram, προχώρησε πριν από λίγες ημέρες η Τζένιφερ Εσπόζιτο, αποκαλύπτοντας πως αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της το οποίο είχε υποθηκεύσει, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, «Fresh Kills».

«Φαίνομαι χάλια αυτή τη στιγμή γιατί έκλαιγα. Μετακομίζω από το σπίτι που υποθήκευσα για να γυρίσω την ταινία μου», δήλωσε η ηθοποιός σε βίντεο της ανάρτησης.

Η Εσποζίτο εξέφρασε την πικρία της για την έλλειψη αλληλεγγύης στον καλλιτεχνικό χώρο, αναφέροντας:

«Είναι σκληρό να βλέπεις ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στα φώτα της δημοσιότητας να μην μπορούν να ρίξουν μια ματιά και απλά να πουν: 'Δείτε αυτή την ταινία'. Σκέφτηκα αρχικά πως κανείς δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Μετά όμως αναρωτήθηκα: «Μήπως τελικά χρωστάμε;». Ίσως αυτό να είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Πιστεύω πως οφείλουμε κάτι ο ένας στον άλλον και αυτό δεν είναι άλλο από την αξιοπρέπεια».

Κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιοδείας για το «Fresh Kills» το 2024 η Εσποζίτο εξήγησε στο δίκτυο KTLA πως το πάθος της για το συγκεκριμένο πρότζεκτ την οδήγησε στην απόφαση να υποθηκεύσει το σπίτι της.

«Αυτή η βιομηχανία σου επιβάλλει για χρόνια τι μπορείς και τι δεν μπορείς να είσαι. Είχα κουραστεί πια με αυτό και σκέφτηκα: "Γιατί ζητάω από τον κόσμο να πιστέψει σε μένα; Εγώ πρέπει να πιστέψω στον ευατό μου". Έτσι, αποφάσισα να επενδύσω τα δικά μου χρήματα», δήλωσε στη συνέντευξή της και πρόσθεσε:

«Στο τέλος της ζωής μου, θα είμαι ευτυχισμένη που εξόφλησα το σπίτι μου; Ή θα είμαι ευτυχισμένη που έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία που περίμενα τόσο καιρό; Έτσι σκέφτηκα, θα το κάνω».

Το «Fresh Kills», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca το 2023, είναι ένα ανεξάρτητο δράμα τοποθετημένο στα τέλη της δεκαετίας του '80. Ακολουθεί «δύο αδελφές των οποίων η μητέρα πασχίζει να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη, όταν ο πατέρας τους και αρχηγός της μαφίας οδηγείται στη φυλακή».

Μιλώντας στο περιοδικό Variety τη χρονιά εκείνη, η Εσποζίτο αποκάλυψε πως το σενάριο «σιγόβραζε και ωρίμαζε» μέσα της από την ηλικία των 16 ετών. Θαυμαστές αλλά και συνάδελφοι όπως οι Ντον Τσιντλ, Ντέμπρα Μέσινγκ και Τζέρι Ο' Κόνελ έσπευσαν να στηρίξουν την ηθοποιό στα σχόλια της ανάρτησης.

Με ένα νέο ποστ την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου η Εσποζίτο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την συμπαράσταση που δέχτηκε.

«Το να ποντάρεις στον εαυτό σου δεν είναι ποτέ λάθος. Απλώς εύχομαι η τέχνη να μπορούσε να εκτιμηθεί για την αξία της και μόνο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να στηρίζουμε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο», είπε στο νέο της βίντεο ενώ αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο αναζητά χρηματοδότηση για τη νέα της ταινία, με τίτλο «Mary Rides the F Train».

Πηγή: skai.gr

