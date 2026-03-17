Τα πόδια της Τζένιφερ Λόπεζ «γονατίζουν» τους θαυμαστές της – «Είμαι επιτέλους ελεύθερη»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέδειξε τα γυμνασμένα πόδια της, φορώντας ένα nude μίνι φόρεμα και εντυπωσιακά ψηλοτάκουνα, καθώς πόζαρε σε «καυτές» φωτογραφίες στο Instagram. Η 56χρονη τραγουδίστρια έκανε μια πολύ σέξι εμφάνιση στα social media.

Η JLo χαλάρωνε σε έναν λευκό καναπέ, πριν σηκωθεί και κρατήσει ένα μικρόφωνο σε στούντιο. Η ηθοποιός, που είχε παραδεχτεί ότι ήταν έτοιμη «να τα παρατήσει όλα» μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, έδειχνε να βρίσκεται σε καλή διάθεση. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Όταν η παράσταση τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται… #SaveMeTonight».

Η Λόπεζ δηλώνει ευτυχισμένη μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ. Οι δυο τους είχαν αρχικά σχέση από το 2002 έως το 2004, πριν επανασυνδεθούν το 2021, παντρευτούν την επόμενη χρονιά και τελικά χωρίσουν δύο χρόνια αργότερα. Η πρωταγωνίστρια του «Hustlers» παραδέχτηκε ότι αισθάνεται καλύτερα από ποτέ.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Nightline» με την Juju Chang, η καλλιτέχνις είπε: «Είμαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου. Νομίζω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω πραγματικά ελεύθερη. Είμαι μόνη μου και αυτό είναι υπέροχο».

Σε άλλο σημείο, η ίδια ανέφερε: «Δεν ήξερα πώς είναι αυτό το συναίσθημα. Πάντα είχα σχέσεις. Υπήρχε πάντα κάποιος στη ζωή μου. Έφτασα σε ένα σημείο που εμπιστεύομαι πραγματικά τον εαυτό μου και τον εκτιμώ περισσότερο, αντί να είμαι τόσο αυστηρή μαζί μου και να προσπαθώ συνεχώς να αποδείξω κάτι».

Η Τζένιφερ αποκάλυψε ότι πήρε έναν χρόνο άδεια όταν τελείωσε ο γάμος της με τον Άφλεκ, ώστε να επεξεργαστεί τα συναισθήματά της αντί να τα αποφύγει. «Έπρεπε να σταματήσω τα πάντα και πήρα έναν χρόνο άδεια», εξήγησε. «Ακύρωσα περιοδείες και αποφάσισα να μείνω σπίτι και να αντιμετωπίσω όσα είχαν συμβεί, χωρίς να ξεφεύγω μέσω της δουλειάς ή κάποιου άλλου ανθρώπου. Απλώς, να το ζήσω. Έφτασα στο σημείο να αναρωτηθώ: “Τι συμβαίνει με σένα;” Δεν μπορούσα να κατηγορήσω κανέναν άλλο, γιατί δεν είναι εκεί το μάθημα. Ήθελα πραγματικά να καταλάβω τον εαυτό μου».

Πηγή: skai.gr

