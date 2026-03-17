Αν Χάθαγουεϊ: «Τρολάρει».... για το «τραβηγμένο» πρόσωπο στα Όσκαρ

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Αν Χάθαγουεϊ κατά τη φετινή τελετή των Όσκαρ, με την εμφάνισή της να προκαλεί έντονο σχολιασμό και να γίνεται γρήγορα «viral» στα social media.

Η διάσημη ηθοποιός εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί με τη λεία και ιδιαίτερα νεανική επιδερμίδα της, καθώς συνεχίζει την προώθηση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», της συνέχειας της εμβληματικής επιτυχίας του 2006. Ωστόσο, για πολλούς τηλεθεατές, το στοιχείο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή δεν ήταν το «look» της, αλλά το πρόσωπό της, το οποίο χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως «τραβηγμένο».

Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άργησαν να πάρουν φωτιά. «Τι έχει κάνει η Αν Χάθαγουεϊ στο πρόσωπό της και γιατί;», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος σχολίασε: «Η Αν Χάθαγουεϊ παρουσιάζει το νέο της πρόσωπο». Δεν έλειψαν και οι πιο χιουμοριστικές αναφορές, με έναν χρήστη να σημειώνει ότι θυμίζει «ένα μείγμα από τη νεαρή Ρενέ Ζελβέγκερ και την Κάθριν Χέιγκλ».

Παράλληλα, αρκετοί έκαναν λόγο για πιθανές αισθητικές επεμβάσεις, όπως Botox, αν και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηθοποιός παραμένει εντυπωσιακή και εκφραστική.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η εμφάνισή της στη σκηνή μαζί με την Άννα Γουίντουρ, με αφορμή την απονομή του βραβείου Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στην ταινία που τις συνδέει. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η ισχυρή γυναίκα της μόδας διατήρησε το χαρακτηριστικά ανέκφραστο ύφος της και έκανε ένα «ψυχρό» αλλά χιουμοριστικό σχόλιο για το φόρεμα Valentino της Χάθαγουεϊ.

Η αλληλεπίδρασή τους κορυφώθηκε όταν η Άννα Γουίντουρ φόρεσε τα εμβληματικά μαύρα γυαλιά ηλίου της -ένα αξεσουάρ που η ίδια έχει περιγράψει ως «πανοπλία»- δημιουργώντας μια στιγμή που θύμισε έντονα τη δυναμική του «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Η Αν Χάθαγουεϊ, πάντως, φάνηκε να αντιμετωπίζει τον θόρυβο με χιούμορ, «τρολάροντας» έμμεσα τα σχόλια και δείχνοντας πως δεν επηρεάζεται από την έντονη δημοσιότητα γύρω από την εμφάνισή της. Σε κάθε περίπτωση, η ηθοποιός κατάφερε για ακόμη μία φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει πολύ καλά πώς να παραμένει στο προσκήνιο.

Πηγή: skai.gr

