Shakira: Ζει υπό συνεχή φόβο ως μετανάστρια στις ΗΠΑ - Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας

Η Σακίρα δήλωσε ότι ζει υπό «συνεχή φόβο» ως μετανάστρια στις ΗΠΑ. Σε νέα συνέντευξή της στο BBC News, η γεννημένη στην Κολομβία τραγουδίστρια συζήτησε για τον αντίκτυπο των μέτρων που έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Εξήγησε ότι, αν και ένιωθε αποδεκτή και ευπρόσδεκτη όταν μετακόμισε στο Μαϊάμι ως έφηβη, τώρα φοβάται λόγω του πολιτικού κλίματος.

Shakira discussed with BBC news what it’s like to be an immigrant in the U.S. today.

pic.twitter.com/KMp5gJQrLE — Pop Core (@TheePopCore) June 13, 2025

«Ήμουν μόλις 19 ετών όταν μετακόμισα στις ΗΠΑ, όπως πολλοί άλλοι Κολομβιανοί μετανάστες που έρχονται σε αυτή τη χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον», εξήγησε.

Στη συνέχεια, η Σακίρα ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ως μετανάστρια στις ΗΠΑ σήμερα. «Σημαίνει ότι ζεις με συνεχή φόβο» απάντησε. «Και είναι οδυνηρό να το βλέπεις», υπογράμμισε.

Η τραγουδίστρια συνέχισε παροτρύνοντας τους ανθρώπους να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να παραμείνουν δυνατοί απέναντι στις αντιξοότητες. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι», είπε.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να καταστήσουμε σαφές ότι μια χώρα μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές της για τη μετανάστευση, αλλά η μεταχείριση όλων των ανθρώπων πρέπει πάντα να είναι ανθρώπινη», σημείωσε.

Τα σχόλιά της έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαρτυριών κατά των επιδρομών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) σε διάφορους χώρους εργασίας στο Λος Άντζελες για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών.

Σε απάντηση στις διαμαρτυρίες, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, στην οποία επετράπη να διεξάγει επιχειρήσεις κατά των διαμαρτυριών τις επόμενες 60 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

