Taylor Swift: Επισκέφθηκε νοσοκομείο της Φλόριντα και χάρισε χαμόγελα σε παιδιά (video-φωτό)

Η σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Joe DiMaggio της Φλόριντα και χάρισε χαμόγελα στους μικρούς ασθενείς και στο προσωπικό. Η βραβευμένη τραγουδίστρια πέρασε μαζί τους αρκετό χρόνο, ενώ τους δώρισε υπογεγραμμένα αντίγραφα του βιβλίου της και πολλές χαρούμενες selfies.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε ευγνωμοσύνη σε ανάρτηση στο Instagram, στην οποία κοινοποίησε μια σειρά από συγκινητικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη.

«Έκανες αυτή τη μέρα, κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα και προστίθεται: «Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αγάπη σου στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Joe DiMaggio. Μετέτρεψες τους διαδρόμους του νοσοκομείου σε έναν τόπο χαράς, ενθάρρυνσης και επαφής. Οι ασθενείς και οι οικογένειες μας, ένιωσαν ότι η αγάπη και η μαγεία θα παραμείνουν μαζί τους για πολύ καιρό μετά τη σημερινή μέρα».

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτυπώθηκε σε βίντεο που περιλαμβάνεται στην ανάρτηση, στο οποίο η Τέιλορ αιφνιδίασε μια ασθενή με το όνομα Ζόι, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της.

«Είμαι η Τέιλορ, χαίρομαι που σε γνωρίζω», είπε η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, καθώς μπήκε στο δωμάτιο. «Ενώ περνάς τόσα πολλά, είσαι τόσο υπέροχη, τόσο αισιόδοξη και φιλική. Αναρωτιόμουν, αν μπορώ να έχω μια αγκαλιά;», της είπε.

You made this a day we’ll never shake off. 💜



Thank you, @taylorswift13 for bringing your support and kindness to Joe DiMaggio Children’s Hospital. You turned hospital hallways into a place of joy, comfort, and connection. ✨ pic.twitter.com/GKVnQsGaFj — Joe DiMaggio Children's Hospital (@JDCHospital) June 13, 2025

Η διευθύντρια του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου, Jill Whitehouse σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε στη λεζάντα: «Αναμφισβήτητα ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που είχα ποτέ τη τιμή να συναντήσω. Σε ευχαριστώ Τέιλορ Σουίφτ που έκανες τα όνειρα όλων των ασθενών, των οικογενειών και του προσωπικού μας πραγματικότητα σήμερα!».

Η απρόσμενη επίσκεψη της κορυφαίας ποπ σταρ στο παιδιατρικό νοσοκομείο ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου η ίδια και ο σύντροφός της, Travis Kelce, απόλαυσαν τον τελικό του Stanley Cup στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Ε! News.

Πηγή: skai.gr

