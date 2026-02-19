Κουνάλ Ναγιάρ: Ο Ραζ του «Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών

Στιγμιότυπο με τον πρωταγωνιστή της σειράς «The Big Bang Theory», Κουνάλ Ναγιάρ, να αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιεί την περιουσία του για να πληρώσει τους ιατρικούς λογαριασμούς τυχαίων οικογενειών μέσω της ιστοσελίδας crowdfunding (συγκέντρωση κεφαλαίων από το κοινό) GoFundMe κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Ραζ Κουθραπάλι στην κωμική σειρά του CBS από το 2007 έως το 2019 και σε αυτό το διάστημα έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς της τηλεόρασης με εισόδημα 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο. Σε άρθρο του «Forbes» τον Ιανουάριο αναφέρθηκε ότι η περιουσία του ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια δολάρια.

‘The Big Bang Theory’ star Kunal Nayyar pays random families medical bills on GoFundMe https://t.co/W0i7k5d9e1 — NME (@NME) February 18, 2026

Σύμφωνα με το Variety το άρθρο ώθησε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσουν συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στο iPaper τον περασμένο Δεκέμβριο, στην οποία αναφέρει πως αντιμετωπίζει την επιτυχία και τον πλούτο του.

«Τα χρήματα μου έχουν δώσει μεγαλύτερη ελευθερία και το μεγαλύτερο δώρο είναι η ικανότητα να προσφέρω πίσω, να αλλάζω τις ζωές των ανθρώπων», είπε ο Ναγιάρ. «Υποστηρίζουμε επίσης οργανώσεις για την προστασία των ζώων επειδή αγαπάμε τα σκυλιά. Αλλά αυτό που πραγματικά μου αρέσει να κάνω είναι να μπαίνω στο GoFundMe το βράδυ και απλώς να πληρώνω τα ιατρικά έξοδα τυχαίων οικογενειών. Αυτό κάνω ως μασκοφόρος εκδικητής! Οπότε, όχι, τα χρήματα δεν μοιάζουν με βάρος. Μοιάζουν με χάρη από το σύμπαν», υπογράμμισε.

Το GoFundMe και άλλες ιστοσελίδες crowdfunding ξεκίνησαν ως ένας τρόπος συγκέντρωσης χρημάτων για καλλιτεχνικές ή επιχειρηματικές προσπάθειες. Ωστόσο, με την αύξηση του κόστους στις ΗΠΑ, οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως τρόπος πληρωμής για ιατρικές υπηρεσίες ή περίθαλψη.

Πηγή: skai.gr

