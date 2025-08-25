Κλόντια Σίφερ: Λατρεύει την Ελλάδα και το δείχνει με κάθε τρόπο - Danke schön Claudia…

Η Κλόντια Σίφερ (Claudia Schiffer), το διάσημο μοντέλο από τη Γερμανία, αγαπάει την Ελλάδα και μας το δείχνει, σχεδόν, κάθε τέτοια εποχή. Το μοντέλο απολαμβάνει και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι, μοιράζοντας στιγμές από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ξανθιά καλλονή, που έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη χώρα μας, δημοσίευσε και πάλι φωτογραφίες από νυχτερινή της έξοδο, όπου εμφανίζεται με μακρύ, ανοιχτόχρωμο φόρεμα, γράφοντας στην ανάρτησή της: «Καλοκαιρινές νύχτες στην Ελλάδα».

Αν και δεν αποκάλυψε τον ακριβή προορισμό της, η Κλόντια Σίφερ επιστρέφει συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι είχε γιορτάσει εδώ τα 54α γενέθλιά της, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία και την Κορώνη. Σε άλλη πρόσφατη ανάρτηση, μάλιστα, χαρακτήρισε τη χώρα μας «απλά πανέμορφη», δημοσιεύοντας λήψεις με πολύχρωμο φόρεμα μπροστά σε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Στη δεκαετία του ’90 υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα παγκοσμίως και ταυτίστηκε με την Μπριζίτ Μπαρντό. Έχει φωτογραφηθεί για πάνω από 1.000 εξώφυλλα περιοδικών. Το 2002, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», ο μισθός της ανέρχονταν σε 55 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

