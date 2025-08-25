Άλεκ-Χιλάρια Μπάλντουιν: Αναπαριστούν τη σκηνή του «Dirty Dancing» και προσφέρουν άφθονο γέλιο (video)

Ο Άλεκ Μπάλντουιν και η σύζυγός του, Χιλάρια, φαίνεται ότι περνούν μια ξεχωριστή φάση στη ζωή τους. Χορεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η 41χρονη Χιλάρια πέρασε αυτό τον μήνα καταγράφοντας στο Instagram τις προσπάθειες του συζύγου της, ηθοποιού, να της διδάξει μερικές εντυπωσιακές χορευτικές κινήσεις. Το ζευγάρι δούλεψε το τσα-τσα-τσα στην κουζίνα τους και έκανε μια τολμηρή χορογραφία στο σαλόνι, με τη συνοδεία του hit της Shakira, «Hips Don't Lie».

Πριν από λίγες ημέρες, η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού δημοσίευσε ένα βίντεο με την ίδια και τον 67χρονο Άλεκ Μπάλντουιν να αναπαριστούν μια σκηνή από την ταινία «Dirty Dancing». Μιμούμενοι τους ρομαντικούς πρωταγωνιστές της ταινίας, Patrick Swayze και Jennifer Grey, το ζευγάρι αγκάλιασε ο ένας τον άλλον καθώς άρχισαν να παίζουν οι πρώτες νότες του «(I've Had) the Time of My Life». Το βίντεο τελειώνει με τη Χιλάρια να ξεκαρδίζεται στα γέλια πριν απομακρυνθεί από την αγκαλιά του Άλεκ.

«Ο δάσκαλος δουλεύει το dirty dancing μου σήμερα... το τελευταίο μέρος χρειάζεται λίγη δουλειά 🤣», αστειεύτηκε η Χιλάρια στην ανάρτησή της, προσθέτοντας τα hashtag #funny και #dirtydancing.

Λίγες ημέρες πριν το ζευγάρι είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο Instagram, βάζοντας και την κόρη τους στο κόλπο, να χορεύουν το «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», της Whitney Houston.

Πηγή: skai.gr

