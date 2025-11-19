Λίγο καιρό μετά το διαζύγιό του με την Νικόλ Κίντμαν, ο Κιθ Έρμπαν τραγούδησε το Σαββατοκύριακο στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Αυστραλού δισεκατομμυριούχου Άντονι Πρατ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας σύγχυση στους φανς του, τόσο για την παρουσία του εκεί, όσο και για το ρεπερτόριό του.

Keith Urban Covers ‘Pink Pony Club’ & Bob Marley During Private Party at President Trump’s Mar-a-Lago, Leaving Some Fans Puzzledhttps://t.co/SpAhsKsfbV November 17, 2025

Ο Έρμπαν διασκεύασε το "Pink Pony Club" της Τσάπελ Ρόαν (που για πολλούς θεωρείται ύμνος της LGBTQ+ κοινότητας) και το "Is This Love" των Bob Marley and the Wailers, με μια μικρή μπάντα. Ερμήνευσε επίσης το δικό του τραγούδι του 2024 "Messed Up As Me".

Η μεσίτρια Τάλι Ίσραηλ δημοσίευσε αποσπάσματα στο Instagram γράφοντας: «Ο πρόεδρος Τραμπ στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Άντονι Πρατ (ο οποίος τόσο γενναιόδωρα υποσχέθηκε πέντε δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά κατασκευαστικά έργα) στο Μαρ-α-Λάγκο. Καταπληκτικοί άνθρωποι και υπέροχη ψυχαγωγία από τον Κιθ Έρμπαν».

Το βίντεο της Ίσραηλ έγινε viral και αρκετές διάσημες προσωπικότητες και θαυμαστές εξέφρασαν την σύγχυσή τους.

Ο Μπουτς Γουόκερ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Έρμπαν στο παρελθόν και είναι προς το παρόν ο βασικός κιθαρίστας των Train, έγραψε ότι ήταν μια «απογοήτευση», ενώ ένας σχολιαστής ανέφερε: «Ξέρω ότι ο Κιθ πιθανώς δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά είναι μια πολύ επισφαλής επιλογή που ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα κυβέρνηση, ελπίζω να πληρώθηκε πολύ καλά» και ένας άλλος σχολίασε απλώς «Ωχ».

Μάλιστα σχολιαστής έγραψε ότι «ο Κιθ Έρμπαν τρόλαρε διακριτικά το πλήθος του MAGA [Make America Great Again] (του προεκλογικού συνθήματος του Τραμπ "Να Κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά") στο Μαρ-α-Λάγκο τραγουδώντας το "Pink Pony Club" χωρίς οι περισσότεροι από αυτούς να συνειδητοποιήσουν ότι τους τρόλαραν».

Ο Έρμπαν, ο οποίος είναι υπήκοος της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ, δεν αναφέρεται συχνά στις πολιτικές του απόψεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου το 2017 δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν θα δεχόταν μια πρόσκληση να εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο λέγοντας ότι «θα ήθελε πιθανώς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα όταν προκύψει».

Η Τσάπελ Ρόαν επικρίνει έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ και πριν από τις εκλογές πέρυσι είχε αναφέρει στο TikTok ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ «έχει απογοητεύσει κάθε περιθωριοποιημένη κοινότητα στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.