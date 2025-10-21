Ο Κιθ Έρμπαν (Keith Urban) επιτίθεται σκληρά στην πρώην σύζυγό του, Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), καθώς ξεσπάει η διαμάχη για το διαζύγιο ύψους 325 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο καλλιτέχνης υπονοεί ότι ήθελε «να ξεφύγει από μια ρουτίνα που του ρουφούσε την ψυχή».

Η νέα εκπομπή του Κιθ Έρμπαν, που έκανε πρεμιέρα στο CBS, ακολουθεί 12 ανερχόμενους μουσικούς που διαγωνίζονται για να γίνουν το «support act» στην περιοδεία του. Σε ένα απόσπασμα της εκπομπής, ο 57χρονος μουσικός διασκέδασε τους διαγωνιζόμενους με το τραγούδι του «Straight Line» από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, «High». Η επιλογή του τραγουδιού ήταν ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι ο ίδιος είχε αποκαλύψει προηγουμένως στο Instagram ότι η μουσική του έχει προσωπική σημασία.

«Σε αυτό το άλμπουμ θα καλύψω πολλά θέματα, συναισθήματα και ατμόσφαιρες», ανέφερε ο ίδιος. «Το ‘’Straight Line’’ εκφράζει την επιθυμία να ξεφύγεις από μια ρουτίνα που σου ρουφάει την ψυχή και στην οποία μπορεί να έχεις κολλήσει. Ίσως σε μια σχέση, μια δουλειά, με τη δημιουργικότητα, με τον εαυτό σου... ό,τι κι αν είναι. Είναι ένα μήνυμα για το να νιώθεις ξανά ζωντανός και να βγεις από αυτό το σκοτεινό σύννεφο», εξήγησε ο καλλιτέχνης.

Σύμφωνα με πολλά διεθνή μέσα, ο Κιθ Έρμπαν φάνηκε να στέλνει τα δικά του μηνύματα στην πρώην σύζυγό του. Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η οποία γυρίστηκε εβδομάδες πριν ανακοινωθεί ο χωρισμός του από την Κίντμαν, ο Έρμπαν μίλησε για τις θυσίες που απαιτεί η περιοδεία.

«Όταν ξυπνάς σε ένα τουριστικό λεωφορείο στις 3:30 το πρωί και είσαι άρρωστος σαν σκύλος, βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά και πρέπει να παίξεις την πέμπτη σου συναυλία αργότερα το βράδυ», είπε με νόημα. Και πρόσθεσε: «Και δεν έχεις κοιμηθεί, σου λείπουν οι φίλοι σου, σου λείπει η οικογένειά σου, νιώθεις εντελώς μόνος, δυστυχισμένος και άρρωστος, και λες στον εαυτό σου: ‘’Γιατί το κάνω αυτό;’’. Η μόνη απάντηση μπορεί να είναι: Επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο μου».

Πηγή: skai.gr

