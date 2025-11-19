Η Μελάνια Τραμπ έκλεψε χθες το βράδυ τις εντυπώσεις στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, στον Σαουδάραβα ντε φάκτο ηγέτη πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στην πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο για παραπάνω από επτά χρόνια, ο μπιν Σαλμάν έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα, ένδειξη ότι οι σχέσεις ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας έχουν επανακάμψει από τη βαθιά ένταση που είχε προκαλέσει η δολοφονία Κασόγκι το 2018 και βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε και επίσημα τις συμφωνίες ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35 και το βράδυ ακολούθησε το επίσημο δείπνο, με καλεσμένους εκτός των άλλων τον Ιλον Μασκ και τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Ρονάλντο.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε εκθαμβωτική στο πλευρό του συζύγου της, μέσα σε μία σκούρα πράσινη (για να παραπέμπει στο χρώμα της σημαίας της Σαουδική Αραβίας) έξωμη τουαλέτα, ψηλά τακούνια, κυματιστά μαλλιά και άψογο μακιγιάζ.

Η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε τον πρίγκιπα διάδοχο χαμογελαστή και ευδιάθετη (πράγμα σπάνιο), σε μία διπλωματική επιχείρηση «γοητείας» του νέου φίλου και συμμάχου των ΗΠΑ.

Δείτε φωτογραφίες





Πηγή: skai.gr

