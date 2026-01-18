Κιθ Έρμπαν: Αφήνει πίσω τη Νικόλ Κίντμαν - Νέα αρχή με τη σύντροφό του

Ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να έχει προχωρήσει τη ζωή του μετά το πολύκροτο διαζύγιό του από τη Νικόλ Κίντμαν, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή μέσα έχει ήδη μετακομίσει με νέα σύντροφο.

Πηγή δήλωσε στην «Daily Mail» ότι ο τραγουδιστής «έχει κάποια στη ζωή του» και πως αυτός είναι ο λόγος που οι κόρες του, η 17χρονη Σάντεϊ και η 15χρονη Φέιθ, στηρίζουν δημόσια τη μητέρα τους. «Ο κόσμος πιστεύει ότι ζουν μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι έφηβες αγαπούν τους μπαμπάδες τους, οπότε υπάρχει λόγος που είναι τρεις εναντίον ενός».

Keith Urban moves in with new girlfriend after Nicole Kidman divorce: report https://t.co/hXk6hyypQP pic.twitter.com/oxIL1FS4mK — Page Six (@PageSix) January 18, 2026

Η στενή σχέση της Νικόλ Κίντμαν με τις κόρες της

Μετά τον χωρισμό, η Νικόλ Κίντμαν εμφανίζεται ιδιαίτερα δεμένη με τις κόρες της, τόσο στα social media όσο και σε δημόσιες εμφανίσεις. «Τις βλέπεις συνέχεια μαζί, σε φωτογραφίες και ταξίδια», ανέφερε η ίδια πηγή.

Η ηθοποιός βρέθηκε μαζί τους στο Παρίσι και στο Σίδνεϊ, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες από τη συμμετοχή τους σε αγώνα την Ημέρα των Ευχαριστιών, κάτι ασυνήθιστο για την ίδια, καθώς συνήθως κρατά χαμηλό προφίλ. «Κάθε φορά που τους βλέπεις, είναι αγκαλιασμένοι ή κρατιούνται χέρι-χέρι. Σαν να λένε “εμείς ενάντια στον κόσμο”», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο Κιθ Έρμπαν, που ήταν παντρεμένος με την 58χρονη σταρ του «Big Little Lies» για 19 χρόνια, εργάζεται πάνω σε ένα νέο άλμπουμ στο Νάσβιλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακαινίζει ένα στούντιο στο Music Row και το νέο του έργο ενδέχεται να αποτελεί μια «σκληρή αναδρομή» στην ερωτική τους ιστορία. Η «Daily Mail» αναφέρει πως όλοι είναι σίγουροι ότι ο 58χρονος τραγουδιστής έχει σοβαρή σχέση με άλλη γυναίκα. Οι φήμες τον θέλουν να είναι ζευγάρι με την 26χρονη σταρ της κάντρι, Κάρλι Σκοτ Κόλινς.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο τραγουδιστής θα βλέπει τα παιδιά κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, ενώ η ηθοποιός θα τα έχει για τις υπόλοιπες 306 ημέρες του χρόνου. Το πρώην ζευγάρι παραιτήθηκε από διατροφή συζύγου και παιδιών. Επίσης, το πρώην ζευγάρι συμφώνησε να χωρίσει τα ακίνητα και τα περιουσιακά του στοιχεία «προς αμοιβαία ικανοποίηση», με τον καθένα να διατηρεί ό,τι βρίσκεται ήδη στην κατοχή του.

Πηγή: skai.gr

