Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν: Έτσι θα γίνει η «μοιρασιά» της περιουσίας τους αξίας 282 εκατ. δολαρίων

Η 58χρονη Νικόλ Κίντμαν και ο 57χρονος Κιθ Έρμπαν ολοκλήρωσαν και επίσημα το διαζύγιό τους, καταλήγοντας σε συμφωνία για τη διανομή της παγκόσμιας περιουσίας τους, η οποία εκτιμάται στα 282 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η «Daily Mail», το πρώην ζευγάρι συμφώνησε να χωρίσει τα ακίνητα και τα περιουσιακά του στοιχεία «προς αμοιβαία ικανοποίηση», με τον καθένα να διατηρεί ό,τι βρίσκεται ήδη στην κατοχή του.

Ένα χαρτοφυλάκιο-μαμούθ σε τρεις ηπείρους

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της κοινής τους περιουσίας ξεχωρίζουν έξι πολυτελή διαμερίσματα στο ίδιο συγκρότημα πολυκατοικιών με θέα στο εμβληματικό λιμάνι του Σίδνεϊ. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιό τους περιλαμβάνει μια διώροφη μεζονέτα στο Μανχάταν, κατοικία στο Beverly Hills, έπαυλη στο Νάσβιλ και μια τεράστια αγροικία στα Southern Highlands της Αυστραλίας. Η πλειονότητα των ακινήτων αποκτήθηκε μετά τον γάμο τους το 2006.

Τα πολυτελή διαμερίσματα στο Σίδνεϊ

Το 2009, το πρώην ζευγάρι αγόρασε ένα διαμέρισμα 420 τ.μ. στον 21ο όροφο πολυκατοικίας στο Milsons Point, έναντι σχεδόν 6 εκατ. δολαρίων. Τρία χρόνια αργότερα, προχώρησαν στην αγορά ενός ακόμη διαμερίσματος, 380 τ.μ., για περίπου 7 εκατ. δολάρια.

Το 2011, απέκτησαν ακόμη ένα διαμέρισμα στον 19ο όροφο, αξίας 2,68 εκατ. δολαρίων, το οποίο η Κίντμαν χρησιμοποιούσε -αρχικά- ως γραφείο. Τον Μάιο του 2023 έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός αγόρασε και έκτο διαμέρισμα στο εντυπωσιακό συγκρότημα Landmark Latitude, πληρώνοντας 7,7 εκατ. δολάρια. Με αυτή την αγορά, η συνολική επένδυσή τους στο ίδιο κτίριο έφτασε τα 27,5 εκατ. δολάρια.

Ακίνητα σε ΗΠΑ και Αυστραλία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζευγάρι επένδυσε σε ένα 20-δωματίων αρχοντικό στο Νάσβιλ, το οποίο αγόρασε το 2008 για 4,89 εκατ. δολάρια. Την ίδια χρονιά απέκτησε κατοικία στο Beverly Hills, αξίας 6,77 εκατ. δολαρίων. Το 2010, το ζευγάρι αγόρασε διώροφη μεζονέτα στο Μανχάταν έναντι 13,53 εκατ. δολαρίων, ενώ το 2020 απέκτησαν και ένα ακόμη διαμέρισμα στην περιοχή Tribeca, αξίας 5,3 εκατ. δολαρίων. Στην Αυστραλία, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, αγόρασαν το εντυπωσιακό κτήμα Bunya Hill στο Suttons Forest των Southern Highlands.

Οι όροι του διαζυγίου και η επιμέλεια των παιδιών

Το ζευγάρι χώρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά, τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith, 14. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026, μόλις τρεις μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης από τη Νικόλ Κίντμαν, η οποία επικαλέστηκε «αγεφύρωτες διαφορές».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι δύο πλευρές παραιτήθηκαν από κάθε δικαίωμα διατροφής τέκνων και συζυγικής υποστήριξης, ενώ ο καθένας αναλαμβάνει τα δικά του νομικά έξοδα. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο δήλωσαν μηνιαία εισοδήματα άνω των 100.000 δολαρίων, το δικαστήριο επικύρωσε τη συμφωνία για μηδενική διατροφή. Με βάση το πλάνο επιμέλειας, η διάσημη ηθοποιός θα περνά 306 ημέρες τον χρόνο με τα παιδιά, ενώ ο πρώην σύζυγός της θα έχει 59 ημέρες, κυρίως κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Το διαζύγιο επιβεβαιώνει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία -από έπιπλα και οχήματα μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και προσωπικά αντικείμενα- μοιράστηκαν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Τα εναπομείναντα δικαστικά έξοδα θα καλυφθούν εξίσου και από τους δύο. Τα έγγραφα δείχνουν πως η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν κατέληξαν σε συναινετική λύση με τη βοήθεια των δικηγόρων τους, αποφεύγοντας πολύμηνες δικαστικές διαμάχες και επίπονες διαδικασίες, κλείνοντας έτσι ήρεμα ένα από τα πιο προβεβλημένα κεφάλαια της ζωής τους.

