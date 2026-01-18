Κάποτε βρισκόταν στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας, ταξίδευε με ιδιωτικά τζετ και συμμετείχε σε ξέφρενα πάρτι με ροκ σταρ. Σήμερα, ο Bubbles, ο πιο διάσημος χιμπατζής του πλανήτη και αχώριστος σύντροφος του Μάικλ Τζάκσον, απολαμβάνει μια ήρεμη και αξιοπρεπή «συνταξιοδότηση» στη Φλόριντα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Michael Jackson using sign language to tell his pet chimpanzee, Bubbles, to sit down, 1987 pic.twitter.com/OhEb2ucdtx November 7, 2025

Καθώς πλησιάζει τα 43α γενέθλιά του τον Απρίλιο, ο Bubbles ζει στο Κέντρο για Μεγάλους Πίθηκους στο Wauchula της Φλόριντα, έναν προστατευμένο χώρο που προσφέρει φροντίδα και ασφάλεια σε χιμπατζήδες που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν κοντά σε ανθρώπους.

Από τη σκηνή και τα πάρτι… στην ηρεμία και τη ρουτίνα

Η σημερινή καθημερινότητα του Bubbles δεν θυμίζει σε τίποτα τις ένδοξες ημέρες των περιοδειών με τον «βασιλιά της ποπ». Σύμφωνα με την Patti Ragan, ιδρύτρια του κέντρου, ο χιμπατζής «γερνάει με χάρη». Του αρέσει να κοιμάται νωρίς, φτιάχνοντας τη φωλιά του για τη νύχτα ήδη από τις 6 το απόγευμα, και να ξεκουράζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Michael Jackson's chimp Bubbles used to party with rock stars all night but new photos show him enjoying quiet retirement in Florida where he's in bed by 6pm https://t.co/ftPEH3nBqR — Daily Mail (@DailyMail) January 18, 2026

Όταν δεν κοιμάται ή δεν τρώει, ο Bubbles απολαμβάνει απλές χαρές: βλέπει την ταινία «Chimpanzee της Disney», ζωγραφίζει με έντονα χρώματα και περνά χρόνο με τους φίλους του χιμπατζήδες. Η αγαπημένη του δραστηριότητα, ωστόσο, είναι να μοιράζεται τα γεύματά του με την «παλιά του οικογένεια» – τους Oopsie, Boma, Kodua και Stryker.

Παρά τα 84 κιλά του και την ηλικία του, που αντιστοιχεί περίπου σε 50 ανθρώπινα χρόνια, ο Bubbles παραμένει ο αρχηγός της αγέλης στο καταφύγιο. Έχει περιγραφεί ως ντροπαλός και κλειστός χαρακτήρας, με μια ήρεμη αλλά επιβλητική παρουσία.

Ξεχωρίζει για την αγάπη του στη ζωγραφική, δημιουργώντας πολύχρωμα έργα τέχνης. Όπως αναφέρει το κέντρο, «παραδίδει τον καμβά μόνο όταν έχει τελειώσει πραγματικά», ενώ το εκφραστικό του στιλ συχνά ξεπερνά τα όρια. Οι φροντιστές τον βλέπουν να περιπλανιέται στα εναέρια μονοπάτια του καταφυγίου, παρατηρώντας τους υπόλοιπους χιμπατζήδες και ανθρώπους με περιέργεια και ηρεμία.

Michael Jackson's monkey Bubbles could do the moonwalk pic.twitter.com/gUY3DzvRXm — Historic Vids (@historyinmemes) March 21, 2024

Οι αξέχαστες στιγμές με τον Μάικλ Τζάκσον

Ο Μάικλ Τζάκσον απέκτησε τον Bubbles το 1983, όταν ο χιμπατζής ήταν μόλις οκτώ μηνών. Ο μικρός τότε Bubbles κοιμόταν σε κρεβατάκι στο δωμάτιο του τραγουδιστή, φορούσε ανθρώπινα ρούχα και τον συνόδευε σε ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Σε ηλικία τεσσάρων ετών, ταξίδεψε στην Ιαπωνία και εμφανίστηκε ακόμη και σε μουσικά βίντεο του Μάικλ Τζάκσον.

Οι ιστορίες από εκείνη την εποχή έχουν μείνει θρυλικές. Ο Jon Bon Jovi θυμήθηκε πρόσφατα πώς ο Bubbles «διασκέδαζε σαν ροκ σταρ» σε ξενοδοχείο στο Τόκιο, πηδώντας στα κρεβάτια και προκαλώντας χάος, μέχρι που η διεύθυνση απείλησε να διώξει το συγκρότημα. Άλλες αναμνήσεις είναι λιγότερο αθώες, όπως το δάγκωμα της Rashida Jones όταν ήταν μόλις εννέα ετών.

