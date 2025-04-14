Μετά τον σάλο με τις anime εικόνες ΑΙ, στυλ Studio Ghibli , η νέα μόδα που κατακλύζει τα social media είναι οι «κούκλες» που φτιάχνει η τεχνητή νοημοσύνη του Chat Gpt.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει από αυτές τις χιουμοριστικές εικόνες που θυμίζουν κούκλα σε κουτί λαμπάδας και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέκυψε στη γοητεία τους.

Η μελλοντική πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα χρησιμοποίησε το Chat GPT και ανέβασε μια φωτογραφία της με μία τσάντα με την ελληνική σημαία, ένα μικρόφωνο και ένα σφυρί δικαστή και τη λεζάντα «το λατρεύω!».

Δείτε την ανάρτησή της

