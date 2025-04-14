Porta Potty Parties στο Ντουμπάι: Οι Ελληνίδες influencers και το ψηφιακό “hate κύμα” που κατακλύζει τα social media

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το Ντουμπάι έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς και πολυσυζητημένους προορισμούς παγκοσμίως, γνωστό για την πολυτέλεια, τις υψηλού επιπέδου υποδομές και τις εντυπωσιακές εικόνες που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα από τα εντυπωσιακά κτίρια και τα πολυτελή ξενοδοχεία, πίσω από τις εντυπωσιακές βιτρίνες της χρυσής ζωής, κρύβονται σκοτεινές ιστορίες και καταγγελίες για prive εκδηλώσεις που σοκάρουν και μόνο στο άκουσμά τους.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η αποκάλυψη των αποκαλούμενων «porta potty parties» στο Ντουμπάι, όπου γυναίκες, κυρίως influencers και μοντέλα, φέρονται να προσκαλούνται με δελεαστικές υποσχέσεις για υψηλές αμοιβές και πολυτελή διαμονή. Ωστόσο, οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν πώς οι συμμετέχουσες υποβάλλονται σε ταπεινωτικές και βίαιες σεξουαλικές πράξεις, με στόχο την ικανοποίηση των επιθυμιών πλούσιων ανδρών.

Η τραγική υπόθεση της 20χρονης Ουκρανής influencer Μαρίας Κοβαλτσούκ συγκλονίζει και κάνει αυτά τα parties παγκοσμίως γνωστά, καθώς η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και εγκαταλελειμμένη σε δρόμο του Ντουμπάι, φέροντας σπασμένη σπονδυλική στήλη και πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με το φιλικό της περιβάλλον, υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι η Μαρία συμμετείχε σε ένα από τα διαβόητα "porta potty parties".

Τα parties στο Ντουμπάι και το “Hate κύμα" που πλημμυρίζει τα ελληνικά social media

Η φράση "porta potty parties" κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μέσων και των κοινωνικών δικτύων και στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με φήμες αλλά και βίντεο που έγιναν viral στα social media, σε αυτές τις εκδηλώσεις φέρονται να είχαν συμμετοχή και κάποιες Ελληνίδες influencers και celebrities.

Μια ολόκληρη παραφιλολογία έχει ξεσπάσει στα social media και ειδικά στο TikTok, με γνωστά ονόματα να πρωταγωνιστούν σε αφιερωματικά βίντεο, κουίζ να γίνονται viral και κάθε φωτογραφία Ελληνίδας celebrity ή απλώς επισκέπτριας στο Ντουμπάι να κατακλύζεται από σχόλια και υπονοούμενα.

Η πλατφόρμα για ακόμη μια φορά μετατρέπεται σε ένα είδος διαδικτυακής διαπόμπευσης με απόψεις, θεωρίες και εικασίες, δημόσιους διαλόγους και αμέτρητα hate comments. Για ακόμη μια φορά η ευκολία της ανώνυμης επικοινωνίας, ο αλγόριθμος και τα βίντεο με τίτλους όπως “10 Eλληνίδες celebrities που βρέθηκαν στο Ντουμπαι” λαμβάνουν χιλιάδες views και δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον, όπου η δημόσια εικόνα των προσώπων φθείρεται, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν.

Αναμφισβήτητα, τα "porta potty parties" και το μεγάλο κύμα ψηφιακού λιθοβολισμού στο TikTok δεν είναι στιγμιαία φαινόμενα αλλά αυτή τη φορά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σχόλια όπως “Πόσα είναι η ταρίφα;”, “Με τον χορηγό” και άλλα πολλά πρωταγωνιστούν κάτω από τις φωτογραφίες πολλών Ελληνίδων.

Οι ίδιες πολλές φορές να αναγκάζονται να απαντήσουν δημόσια, όπως έκανε και η Ιωάννα Τούνη, ή να απενεργοποιήσουν τα σχόλια τους.

Η έκταση που έχει λάβει η υπόθεση των "porta potty parties" και η έντονη προβολή της στα ελληνικά μέσα αναδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, τη διττή φύση των social media. Από τη μία, ως εργαλείο πληροφόρησης και δημόσιου διαλόγου και από την άλλη, ως πεδίο παραπληροφόρησης, υπερβολής και ψηφιακής στοχοποίησης. Και το ερώτημα παραμένει επίκαιρο: πόσο εύκολο είναι, τελικά, να ξεχωρίσει κανείς την αλήθεια από το ψέμα στο σύμπαν των social media;

