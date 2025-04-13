Τα 4 ζώδια που θα περάσουν καλύτερα από τα άλλα το Πάσχα

Η εβδομάδα που έρχεται, Μεγάλη Εβδομάδα, θα βρει 5 ζώδια στην καλύτερή τους φάση. Ο Ερμής άφησε τους Ιχθείς και μπήκε στον Κριό δημιουργώντας μια ανάγκη για πιο ψυχικά ικανοποιητικές σχέσεις ειδικά τις ερωτικές. Η επίδραση του Άρη που μπαίνει στον Λέοντα και του Ήλιου στον Ταύρο θα βοηθήσουν στο να χαρούμε περισσότερο την οικογένεια και τους φίλους.

Ποια 5 ζώδια θα επωφεληθούν από τις πλανητικές κινήσεις και θα περάσουν το καλύτερο και πιο διασκεδαστικό Πάσχα;

Καρκίνος

Η εβδομάδα είναι ιδανική για περισσότερη άσκηση με πολλούς τρόπους και το Πάσχα είναι ιδανικό για να απολαύσεις δραστηριότητες στη φύση μαζί με τους αγαπημένους σου. Που σημαίνει εξορμήσεις, συναντήσεις, χαλαρές δραστηριότητες και καλοπέραση.

Στις 19 Απριλίου που ξεκινά η εποχή του Ταύρου περισσότερη θετική ενέργεια σε φωτίζει για να μπορέσεις παρακάτω να δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες και στη δουλειά μετά τις διακοπές.

Κριός

Η ενέργεια του Άρη σε τριγωνική όψη με τον Ποσειδώνα σου δίνει την ώθηση να κυνηγήσεις εκείνα τα όνειρα που ως τώρα έμοιαζαν θολά ή άπιαστα. Η ενέργεια του Ήλιου στον Ταύρο ενεργοποιεί τον οικονομικό τομέα και είναι η ώρα να αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα έρθουν. Ένα φλερτ μπορεί να πάρει πιο σοβαρές διαστάσεις ή ένα σχέδιο που φαινόταν "ρομαντικό" να μετατραπεί σε πραγματική ευκαιρία. Ακόμα κι αν υπάρξουν μικρά διλήμματα μέσα στις οικογενειακές συναθροίσεις, θα καταφέρεις να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να εμπνεύσεις όσους αγαπάς. Εκμεταλλεύσου το πασχαλινό ΣΚ και άσε το παιδί να βγει από μέσα σου.

Λέων

Η σύνδεση του Άρη με τον Ποσειδώνα σου χαρίζει όχι μόνο μαγνητισμό, αλλά και μια σπάνια αίσθηση ενότητας με το περιβάλλον σου. Το Πάσχα φέρνει ευκαιρίες για επαφή με κόσμο, για να μοιραστείς συναισθήματα αλλά και όνειρα, χωρίς φόβο. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, ο ρομαντισμός ανθίζει· αν όχι, μπορεί να γεννηθεί ένα αμοιβαίο πάθος που σε μαγεύει.

Σκορπιός

Η εβδομάδα του Πάσχα θα είναι ιντριγκαδόρικη για σένα ειδικά με τον Άρη στους Ιχθείς. Το μυαλό σου θα παίρνει στροφές για να αναγνωρίζεις αμέσως τα red flags γύρω σου ώστε να περάσεις ειρηνικά και όπως εσύ θέλεις το Πάσχα. Νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σου, ίσως και οι επόμενοι καλύτεροί σου φίλοι, ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως δεν έχουν τίποτα κοινό με σένα.

