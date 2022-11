Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας αποφάσισε να μας αποκαλύψει κάτι πολύ προσωπικό: τι φορούσε τη νύχτα που συνέλαβε την κόρη της.

Η Κιμ Καρντάσιαν, στο τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του ριάλιτι για τη ζωή της οικογένειας The Kardashians., έδειξε στην 9χρονη North West ένα μακρύ, μπλε ρουαγιάλ φόρεμα με σκίσιμο, το οποίο φορούσε το βράδυ που έμεινε έγκυος σε εκείνη από τον τότε φίλο της (και μετέπειτα σύζυγο) Kanye West.

«Μπήκες στην κοιλίτσα μου τη νύχτα που φόρεσα αυτό το φόρεμα», είπε στην κόρη της, ενώ προσπαθούσε να της εξηγήσει πώς γεννιούνται τα παιδιά.

