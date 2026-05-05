Κιμ Καρντάσιαν: Το «απαγορευμένο» look από μπρούντζο και δέρμα που γεννήθηκε στα ’60s

Οι εμφανίσεις της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala δεν παύουν ποτέ να εκπλήσσουν και η φετινή της παρουσία στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης ήταν εντυπωσιακή και απόλυτα εναρμονισμένη με το θέμα.

Η διάσημη επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ για την υλοποίηση του look της συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη Allen Jones, το σχεδιαστικό δίδυμο Whitaker Malem (Patrick Whitaker και Keir Malem) και τη δημιουργική διευθύντρια Nadia Lee Cohen.

Σημειώνεται ότι οι Whitaker και Malem ειδικεύονται στην κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων για κορυφαίους σχεδιαστές, ενώ έχουν εργαστεί και στον κινηματογράφο, δημιουργώντας κοστούμια για ταινίες όπως τα «The Dark Knight», «Captain America: First Avenger» και «300: Rise of an Empire».

Σύμφωνα με το περιοδικό People, το σύνολο περιλάμβανε έναν σμιλευμένο μπρούντζινο θώρακα με ψηλό λαιμό και μια χειροποίητα βαμμένη δερμάτινη φούστα με color-block μοτίβο, η οποία έμενε ανοιχτή στο μπροστινό μέρος για ένα αποκαλυπτικό αποτέλεσμα.

Στο κομμάτι των αξεσουάρ, η Καρντάσιαν κινήθηκε σε μίνιμαλ τόνους, επιλέγοντας nude γόβες, ενώ με τη βοήθεια του κομμωτή Chris Appleton, ολοκλήρωσε το look με ένα κυματιστό ξανθό χτένισμα.

«Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη, έναν από τους αγαπημένους μου, τον Allen Jones», δήλωσε η σταρ στη Vogue για την συνεργασία της με τον σχεδιαστή αποκαλύπτοντας ότι το ένδυμα προήλθε από ένα καλούπι ενός μοντέλου που τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1960.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το ανάγλυφο μέρος της εμφάνισης αποτελεί αναφορά στα έργα του Jones από το κίνημα της pop art. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται και το εμβληματικό «Body Armour» του 1978, ένα κομμάτι που σχεδιάστηκε αρχικά για μια ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και με το οποίο είχε φωτογραφηθεί η Kate Moss το 2013.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «All's Fair» έκανε το ντεμπούτο της στο Met Gala το 2013, ενώ ήταν έγκυος στην κόρη της, North West, φορώντας ένα custom φλοράλ Givenchy φόρεμα του Riccardo Tisci. Έκτοτε, δίνει το «παρών» σε κάθε διοργάνωση, έχοντας φορέσει εμβληματικά σύνολα, από χιλιάδες πέρλες μέχρι το αμφιλεγόμενο φόρεμα της Marilyn Monroe.

Πηγή: skai.gr

