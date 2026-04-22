Κάιλι Τζένερ σε..μπελάδες: Αγωγή-βόμβα από πρώην οικιακή βοηθό για παρενόχληση

Αντιμέτωπη με αγωγή βρίσκεται η Κάιλι Τζένερ, καθώς πρώην οικιακή βοηθός της καταγγέλλει ότι υπέστη διακρίσεις λόγω θρησκείας και εθνικής καταγωγής από μέλη του προσωπικού της. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Angelica Vasquez αναφέρει ότι ξεκίνησε να εργάζεται ως οικιακή βοηθός για την τηλεπερσόνα τον Σεπτέμβριο του 2024, στην κατοικία της στο Μπέβερλι Χιλς.

Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, μεταφέρθηκε στο σπίτι της Τζένερ στο Hidden Hills, όπου, όπως υποστηρίζει, εργαζόταν υπό την επίβλεψη της επικεφαλής οικιακής βοηθού Πάτσι και μιας ακόμη γυναίκας με το όνομα Έλσι.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας της εκεί, η Angelica Vasquez ισχυρίζεται πως αντιμετώπισε «εχθρική συμπεριφορά και αποκλεισμό». Όπως αναφέρεται στα έγγραφα, η Πάτσι φέρεται να αμφισβήτησε την παρουσία της, να την υποχρέωσε να περιμένει με φύλακα ασφαλείας και να της καταστήσει σαφές πως «δεν ήταν ευπρόσδεκτη».

Η ενάγουσα, η οποία έχει καταγωγή από το Ελ Σαλβαδόρ και είναι καθολική, υποστηρίζει ότι αναλάμβανε συστηματικά τις πιο δύσκολες και ανεπιθύμητες εργασίες, ενώ παράλληλα αποκλειόταν από την υπόλοιπη ομάδα καθαριότητας.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι δεχόταν υποτιμητικά σχόλια μπροστά σε συναδέλφους, εξευτελιστική συμπεριφορά και εκφοβισμό λόγω της καταγωγής, της θρησκείας και της προφοράς της. Όπως αναφέρει, συχνά γινόταν αντικείμενο χλευασμού για τον τρόπο που μιλούσε, ενώ της ζητούσαν να εκτελεί και καθήκοντα που ανήκαν σε άλλους εργαζομένους.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, εξαιτίας των συνθηκών αυτών, εμφάνισε συμπτώματα που παραπέμπουν σε μετατραυματικό στρες και έντονο άγχος, γεγονός που την οδήγησε να παραιτηθεί τον Αύγουστο του 2025. Με την αγωγή της, η Angelica Vasquez ζητά αποζημίωση για απλήρωτες αμοιβές, ηθική βλάβη κ.ά.

Kylie Jenner sued by former housekeeper for alleged bullying and discrimination by staff https://t.co/sU1BSbGZzX pic.twitter.com/9MsLSZm2is — Page Six (@PageSix) April 21, 2026

Αν και οι κατηγορίες δεν στρέφονται άμεσα κατά της Κάιλι Τζένερ, η ίδια περιλαμβάνεται στους εναγόμενους, καθώς –σύμφωνα με την καταγγελία– δεν έλαβε μέτρα για να αντιμετωπίσει τις αναφορές και τα παράπονα της εργαζομένης.

Πηγή: skai.gr

