Έρωτας στην ταχύτητα: Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον επισημοποίησαν τη σχέση τους

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον επισημοποίησαν τη σχέση τους, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα μέσα από τα social media, με τον Βρετανό οδηγό της Formula 1 να δημοσιεύει ένα εντυπωσιακό βίντεο από τους δρόμους της Ιαπωνίας. Στο clip, ο Χάμιλτον οδηγεί μια κατακόκκινη Ferrari σε υψηλές ταχύτητες, ενώ στο πλευρό του, στη θέση του συνοδηγού, βρίσκεται η Κιμ Καρντάσιαν, εμφανώς χαλαρή και χαμογελαστή.

Οι φήμες για το ειδύλλιο είχαν ξεκινήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν σε ένα ρομαντικό ταξίδι στην Ευρώπη, με στάσεις στα Cotswolds και στο Παρίσι. Λίγο αργότερα, έκαναν και την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση, καθώς βρέθηκαν μαζί σε VIP σουίτα στο Super Bowl.

Τον Μάρτιο, το ζευγάρι συνέχισε τις κοινές εμφανίσεις με ένα πολυτελές ταξίδι στη Γιούτα, ενώ στα τέλη του μήνα ταξίδεψαν στο Τόκιο μαζί με τα παιδιά της Καρντάσιαν. Στο ταξίδι συμμετείχε και η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, με τα δικά της παιδιά, σε ένα σκηνικό που έδειχνε πόσο κοντά έχει έρθει ο Χάμιλτον με την οικογένεια της τηλεπερσόνας.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, ενώ πηγές αναφέρουν πως το οικογενειακό της περιβάλλον έχει ήδη «αγκαλιάσει» τη νέα της σχέση.

Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για μια «έντονη» σχέση, με τον Χάμιλτον να περνά αρκετό χρόνο στο Λος Άντζελες δίπλα στην Καρντάσιαν και την οικογένειά της. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της, Κρις Τζένερ, δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Βρετανό οδηγό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.