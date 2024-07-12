Η Kim Kardashian «τρέλανε» τους θαυμαστές της στο Instagram -έχει 361 εκατ. followers- καθώς δημοσίευσε νέες φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 43χρονη δισεκατομμυριούχος -η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ινδία με την αδελφή της Khloe Kardashian- «ανέβασε» εικόνες που τη δείχνουν να ποζάρει πάνω σε ένα γιοτ.

Αυτό που ξεχωρίζει στην εμφάνιση της διάσημης τηλεπερσόνας είναι η μπλούζα της. Για την ακρίβεια το δείγμα από το μπλουζάκι της, το οποίο αναδεικνύει το πλούσιο ντεκολτέ της.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών ήταν πανέμορφη με απαλό, φυσικό μακιγιάζ. Μια μέρα νωρίτερα, η Κιμ Καρντάσιαν δήλωνε σε νέο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» ότι αποφάσισε να γίνει πιο αυστηρή με τα παιδιά της και ότι έβαλε νέους κανόνες στο σπίτι της.

