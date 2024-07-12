Η Kim Kardashian «τρέλανε» τους θαυμαστές της στο Instagram -έχει 361 εκατ. followers- καθώς δημοσίευσε νέες φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 43χρονη δισεκατομμυριούχος -η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ινδία με την αδελφή της Khloe Kardashian- «ανέβασε» εικόνες που τη δείχνουν να ποζάρει πάνω σε ένα γιοτ.
Αυτό που ξεχωρίζει στην εμφάνιση της διάσημης τηλεπερσόνας είναι η μπλούζα της. Για την ακρίβεια το δείγμα από το μπλουζάκι της, το οποίο αναδεικνύει το πλούσιο ντεκολτέ της.
Η μητέρα τεσσάρων παιδιών ήταν πανέμορφη με απαλό, φυσικό μακιγιάζ. Μια μέρα νωρίτερα, η Κιμ Καρντάσιαν δήλωνε σε νέο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» ότι αποφάσισε να γίνει πιο αυστηρή με τα παιδιά της και ότι έβαλε νέους κανόνες στο σπίτι της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.