Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει η Βίκυ Καγιά και -ομολογουμένως- τη ζηλεύουμε…

Η παρουσιάστρια, που φέτος είχε επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση, πόζαρε χαμογελαστή και ευδιάθετη, φορώντας ένα γαλάζιο μπικίνι και χωρίς ίχνος μακιγιάζ αλά Pamela Anderson, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ως μοντέλο προσέχει πολύ τον εαυτό της, ενώ κάνει παράλληλα και γυμναστική για να διατηρεί αυτό το σώμα στην ηλικία των 46 ετών και να μοιάζει με 20άρα. Για άλλη μία φορά, λοιπόν, οι διαδικτυακοί της φίλοι την αποθέωσαν. Και δικαιολογημένα...

Πηγή: skai.gr

