Τζιμ Κάρεϊ: Σε δημοπρασία η συλλογή έργων τέχνης του

Συλλογή έργων τέχνης και αντικείμενα μοντέρνου σχεδιασμού του διάσημου ηθοποιού Τζιμ Κάρεϊ, γνωστού για τους εμβληματικούς του ρόλους σε ταινίες όπως «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «The Truman Show» θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Το έργο του Kenny Scharf του 2014 «Ice Mont» υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 30.000-40.000 δολάρια και δημιουργία του David Hockney σε χαρτί που απεικονίζει μια από τις εμβληματικές πισίνες του, με προβλεπόμενη τιμή 10.000-20.000 δολάρια θα πωληθούν από τον οίκο Bonhams στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουλίου.

Αφηρημένες φωτογραφίες των Ruth Bernhard και Jacques Lowe, αντικείμενα σχεδιασμού της δεκαετίας του 1960 του Γάλλου γλύπτη Philippe Hiquily, συμπεριλαμβανομένης μιας κονσόλας που σχεδιάστηκε από κοινού με τον Jean-Claude Farhi και αναμένεται να πουληθεί για 20.000-30.000 δολάρια και ένα χειροποίητο χαλί του Alexander McQueen προβάλλονται μεταξύ άλλων από τον οίκο δημοπρασιών.

Ο Τζιμ Κάρεϊ, καταξιωμένος ηθοποιός, καλλιτέχνης και συγγραφέας, θα παρουσιάσει μια επιλογή από την εκλεκτική συλλογή τέχνης που αντικατοπτρίζει το ζωντανό και δημιουργικό πνεύμα του, αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.

«Είχα την καλή τύχη να περιτριγυρίζομαι από πολλά από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή και χαίρομαι πάντα όταν είναι ώρα να τα αφήσω για να τα απολαύσουν και άλλοι» ανέφερε ο ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

