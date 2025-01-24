Η Κιμ Καρντάσιαν εξόργισε, όπως φαίνεται, τους θαυμαστές της με την επιλογή της. Η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε σε story στο Instagram μια φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ από την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τηλεπερσόνα «ανέβασε» χωρίς σχόλια μία εικόνα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ με την εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ κατά την τελετή ορκωμοσίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εταιρεία «Socially Powerful», που αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με influencers, η φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ «κόστισε» στην Κιμ Καρντάσιαν 150.000 followers στο Instagram και 9.550 στο Χ (πρώην Twitter).

Αυτό για το οποίο κατηγορούν την Κιμ Καρντάσιαν οι ακόλουθοί της στα social media είναι ότι «ξεπουλήθηκε», καθώς προεκλογικά δεν είχε εκφράσει τη στήριξή της είτε για τον Τραμπ είτε για την Κάμαλα Χάρις.

«Κορίτσι μου ξεπουλήθηκες για την ακροδεξιά προπαγάνδα MAGA», «τουλάχιστον τώρα βλέπουμε ακριβώς ποια είσαι», «παιδιά κάντε unfollow, μην παρακολουθείτε τα σόου τους και μην αγοράζετε τα προϊόντα τους. Χτυπήστε τους εκεί που πονάνε», ήταν κάποια από τα σχόλια των θαυμαστών της.

ppl shocked at kim k posting melania on her ig story but shes always been in close ties with this family so? pic.twitter.com/2qQixGNffB — ᴍɪᴀ (@miasmotive) January 21, 2025

Πηγή: skai.gr

