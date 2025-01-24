Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kim Kardashian: Ξαφνικά αγάπησε τη Μελάνια Τραμπ – Δημοσίευσε φωτογραφία της και έχασε 150.000 followers!

«Κορίτσι μου ξεπουλήθηκες για την ακροδεξιά προπαγάνδα MAGA», ήταν κάποια από τα σχόλια των θαυμαστών της 

Kim Kardashian

Η Κιμ Καρντάσιαν εξόργισε, όπως φαίνεται, τους θαυμαστές της με την επιλογή της. Η διάσημη τηλεπερσόνα δημοσίευσε σε story στο Instagram μια φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ από την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τηλεπερσόνα «ανέβασε» χωρίς σχόλια μία εικόνα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ με την εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ κατά την τελετή ορκωμοσίας. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την εταιρεία «Socially Powerful», που αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με influencers, η φωτογραφία της Μελάνια Τραμπ «κόστισε» στην Κιμ Καρντάσιαν 150.000 followers στο Instagram και 9.550 στο Χ (πρώην Twitter).

@nigel.lavelle She might as well had attended the inauguration #kimkardashian #skims #melaniatrump #inaugurationday ♬ original sound - Nigel Lavelle

Αυτό για το οποίο κατηγορούν την Κιμ Καρντάσιαν οι ακόλουθοί της στα social media είναι ότι «ξεπουλήθηκε», καθώς προεκλογικά δεν είχε εκφράσει τη στήριξή της είτε για τον Τραμπ είτε για την Κάμαλα Χάρις.

«Κορίτσι μου ξεπουλήθηκες για την ακροδεξιά προπαγάνδα MAGA», «τουλάχιστον τώρα βλέπουμε ακριβώς ποια είσαι», «παιδιά κάντε unfollow, μην παρακολουθείτε τα σόου τους και μην αγοράζετε τα προϊόντα τους. Χτυπήστε τους εκεί που πονάνε», ήταν κάποια από τα σχόλια των θαυμαστών της. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kim Kardashian Melania Trump Μελάνια Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark