Η πληθωρική Demi Rose «ανεβάζει» τη θερμοκρασία στα ύψη -πού θα φτάσει δεν ξέρουμε- καθώς ποζάρει τόπλες και δημοσιεύει μια σειρά από σέξι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 29χρονο μοντέλο αφήνει ελάχιστα στη φαντασία, αλλά οι 19,5 εκατ. followers της την απολαμβάνουν να φωτογραφίζεται σε μια παραλία στην Ίμπιζα. Η ίδια έχει μιλήσει για τις διάσημες καμπύλες της αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι όλα είναι θέμα γονιδίων, σκληρής δουλειάς στο γυμναστήριο και καλής διατροφής.

Η «λολίτα» του Instagram γράφει στην ανάρτησή της: «Βρήκα μια χαριτωμένη σπηλιά και τώρα είναι δική μου».

Το μοντέλο αποκάλυψε ότι παρά το γεγονός ότι έχει ένα σώμα που οι περισσότεροι θα μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν, εξακολουθεί να «παλεύει» με ανασφάλειες για το σώμα της, αφού ως έφηβη υπέστη ανελέητο εκφοβισμό.

Μιλώντας στη «Daily Mail» εξήγησε: «Ποτέ δεν βρήκα τη θέση μου στο σχολείο. Οι άνθρωποι ήταν αρκετά κακοί και υποθέτω ότι ήμουν απλά διαφορετική. Οι άνθρωποι έλκονταν από το να με πειράζουν και από τότε που έφυγα, έχω ανθίσει.

Τώρα απλά μπλοκάρω κάθε αρνητικό σχόλιο, γιατί δεν θέλω να επηρεάσει τις δικές μου σκέψεις για τον εαυτό μου. Έπρεπε να γίνω χοντρόπετση. Γυμνάζομαι πέντε με έξι φορές την εβδομάδα για την υγεία και ευεξία μου. Επίσης, προσέχω πολύ τι τρώω και αποφεύγω τους υδατάνθρακες, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τη ζάχαρη. Μου αρέσει να λάμπω από μέσα προς τα έξω», πρόσθεσε η ίδια.

Και είναι αλήθεια ότι το κορίτσι λάμπει…

Πηγή: skai.gr

