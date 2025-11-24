Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Οι μέρες που ακολουθούν θα παρουσιάσουν εμπόδια και δυσκολίες στην επικοινωνία. Οι επιδιώξεις σας θα συναντήσουν αντιδράσεις από τρίτους. Η Αφροδίτη στον Σκορπιό δραματοποιεί λίγο τα αισθηματικά σας και πρέπει να προσέχετε. Η συνάντησή της με τον Ερμή δείχνει την επιστροφή κάποιου ανθρώπου που έφυγε αναίτια. Οικονομικά, συνεχίζονται οι δυσκολίες. Επαγγελματικά υπάρχουν προοπτικές αλλά και καθυστερήσεις. Μέσα στη δίνη των γεγονότων, που θα σας παρασύρει συχνά, καλό θα είναι να τακτοποιήσετε το κλείσιμο εκκρεμοτήτων προκειμένου η πορεία σας την καινούρια χρονιά να είναι απαλλαγμένη από χρεωστικές εκκρεμότητες.

Ταύρος

Μεγάλη ένταση θα παρουσιάσουν οι σχέσεις σας με τους άλλους, γεγονός που χρειάζεται προσοχή εκ μέρους σας. Επίσης θέματα ανεφοδιασμού κρίνονται απαραίτητα, καθώς υπάρχουν ελλείψεις, τόσο συναισθηματικές, όσο και πρακτικές. Όσο δύσκολος και αν είναι αυτός ο ανεφοδιασμός, εσείς πρέπει να επιμείνετε για να έχετε αποτέλεσμα. Πολλοί θα επηρεαστείτε από τη σύνοδο Αφροδίτη – Ερμή στον Σκορπιό: είτε στην επανεξέταση μιας σχέσης εάν σας αφορά, είτε στο ξεκίνημα μιας καινούριας που γίνεται με ένα αρκετά μυστήριο, ή σκοτεινό τρόπο.

Δίδυμοι

Ερμής και Αφροδίτη στο Σκορπιό, σημαίνει προβληματισμό, ή περιστατικά πίεσης στον επαγγελματικό τομέα. Από την άλλη, ο Άρης σε δυσαρμονία με Κρόνο και Ποσειδώνα στους Ιχθύς, ολοκληρώνονται οι δυσκολίες της τελευταίας τριετίας σε βασικούς τομείς της ζωής σας. Ο προβληματισμός κρίνεται αναπόφευκτος, όμως προσπαθήστε να μη χάσετε την καλή σας διάθεση και την αισιόδοξη σκέψη, καθώς οτιδήποτε δυσάρεστο ή δύσκολο συμβαίνει, είναι περιστασιακό. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις και ειλικρινείς στις συνεργασίες σας.

Καρκίνος

Τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα για σας καθώς Αφροδίτη και Ερμής έχουν αρμονική όψη με το ζωδιακό σας χώρο. Εκεί που θα πρέπει να προσέξετε είναι οι πρόσκαιρες εργασιακές δυσκολίες, ή κάποια περιστατικά υγείας που θα σας απασχολήσουν. Ελέγχετε το φυσικό σας παρορμητισμό, αποφύγετε να εκτεθείτε στα μάτια των άλλων, ή να προκαλέσετε τρίτους που βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση. Για μερικούς, μια ιστορία αγάπης αρχίζει τώρα και οι περισσότερο φιλόδοξοι θα καταγίνεστε με την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου σχεδίου σας.

Λέων

Οι τελευταίες μέρες του Νοέμβρη είναι λίγο μουντές, μυστήριες και αρκετά απρόβλεπτες για σας. Αυτό οφείλεται στη συνάντηση Ερμή με την Αφροδίτη στο Σκορπιό αφενός, η οποία σύνοδος αναταράσσει αρκετά τον οικογενειακό χώρο, ή τη προσωπική σας ζωή. Αφετέρου η δυσαρμονία Άρη – Κρόνου σημαίνει ότι στη δημιουργική σας προσπάθεια για κάτι, θα μπουν εμπόδια από πρόσκαιρους εξωτερικούς παράγοντες. Αντιμετωπίστε τα όλα αυτά με στωικότητα και υπομονή και όχι αντίδραση και θυμό. Τυχόν δυσκολίες στα οικονομικά θεωρούνται περιστασιακές.

Παρθένος

Η κατάσταση είναι σύνθετη και διχασμένη για σας. Από τη μια η σύνοδος Αφροδίτη – Ερμή στο Σκορπιό θα φέρει κάτι καλό, ή θα βοηθήσει στη δράση και στην επικοινωνία, από την άλλη η δυσαρμονία Α΄ρη με Κρόνο και Ποσειδώνα θα εντείνει δυσκολίες σε δυο τομείς. Στον οικογενειακό και στον αισθηματικό. Κινηθείτε μεθοδικά και ευέλικτα, αποφύγετε σχόλια και επικρίσεις και προπαντός μην αφήνετε το φόβο να παίρνει μεγάλη έκταση μέσα σας. Αποδεχτείτε το αναπόφευκτο ενός χωρισμού, ή του τέλους μιας συνεργασίας σας. Σύντομα έρχονται καλύτερες μέρες.

Ζυγός

Έμφαση θα δοθεί τις επόμενες μέρες στην ανάγκη να καλύψετε συναισθηματικές επιθυμίες και αγοραστικές επιθυμίες. Και στις δυο εκδοχές προσέξτε πως θα κινηθείτε! Υπάρχει επίσης πιθανότητα παρεξηγήσεων λόγω της δυσαρμονίας Άρη – Κρόνου. Αποφύγετε να πείτε πράγματα που δεν πρέπει ή να κάνετε κινήσεις οι οποίες μπορεί αν περιπλέξουν συνεργασίες σας. Δεν θα λείψουν δυσκολίες στις συναλλαγές και στις προσωπικές σας επαφές. Ακατάλληλη περίοδος για ταξίδια και εμπορικές δραστηριότητες. Φροντίστε να περάσετε ήρεμα τις επόμενες μέρες, μακριά από το αγριεμένο πλήθος.

Σκορπιός

Είστε στα φόρτε σας αυτήν την περίοδο, τόσο επικοινωνιακά, όσο και ερωτικά. Η επιστροφή του Ουρανού στον Ταύρο θα ξεκαθαρίσει μια προσωπική, ή κοινωνική σχέση. Η συνάντηση όμως της Αφροδίτης με τον Ερμή στο ζωδιακό σας χώρο θα σημάνει το ξεκίνημα νέων δραστηριοτήτων και την αποφασιστικότητα στο κυνήγι για την κατάκτηση του αντικειμένου του πόθου σας. Ο Άρης στον Τοξότη θα σας προβληματίσει οικονομικά γι αυτό περιοριστείτε στα απαραίτητα έξοδα μέχρι το τέλος του μήνα. Ο Δίας στον Καρκίνο, έστω και ανάδρομος σας βοηθά να πάρετε αποφάσεις που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο εγγύς μέλλον.

Τοξότης

Με τον Άρη διερχόμενο από το ζώδιό σας καταλαβαίνετε ότι οι μάχες θα συνεχιστούν και παρά τις πλανητικές δυσαρμονίες μπορείτε, αν βάλετε τα δυνατά σας, να κερδίσετε τις περισσότερες από αυτές. Οι βασικοί τομείς της ζωής σας βρίσκονται σε νέα ανάφλεξη, ενδεχομένως και κρίση. Γρήγορα όμως θα φύγουν οι δυσκολίες και οι λύσεις των προβλημάτων θα σας ανακουφίσουν ψυχικά. Το ζητούμενο των ημερών είναι να έχετε υπομονή και ψυχραιμία. Επίσης, προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε παράσιτα, ή ζιζάνια που εντρυφούν στο παρασκήνιο της ζωής σας! Η εποχή απαιτεί αναθεωρήσεις και εκκαθαρίσεις.

Αιγόκερως

Συγκριτικά με άλλους θα τελειώσετε πιο ήρεμα αυτόν τον δύσκολο για πολλούς άλλους μήνα. Είσαστε πιο εξασφαλισμένοι και πιο προφυλαγμένοι. Μην επιμένετε για μια προσδοκία που δυσκολεύεται να υλοποιηθεί. Δείξτε κατανόηση στα προβλήματα δικών σας ανθρώπων που σας έχει προβληματίσει η συμπεριφορά τους. Αξιοποιήστε ευκαιρίες είτε αγοραπωλησιών, είτε επαγγελματικών προόδων/ Άνθρωποι του παρελθόντος θα επανεμφανιστούν στη ζωή σας και κυρίως θα τύχετε μιας αιφνίδιας υποστήριξης από κάποιον εξωτερικό παράγοντα που θα σας εκπλήξει.

Υδροχόος

Επαγγελματικά έντονες αλλά και ενδιαφέρουσες προβλέπονται οι τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου. Αυτό οφείλεται στη συνάντηση του Ερμή και της Αφροδίτης στο Σκορπιό. Ο Άρης στον Τοξότη παρά τις δύσκολες όψεις με τον Κρόνο σας ανοίγει δρόμους, είτε για την υπεράσπιση συμφερόντων, είτε για την προώθηση ενδιαφερόντων. Αρκετοί θα εξετάσετε ένα σχέδιο σημαντικό για την καριέρα σας και θα υπάρξουν και αρκετοί από εσάς, όπου θα κάνετε ένα νέο ξεκίνημα σε κάποιο νευραλγικό τομέα, εντελώς αιφνίδια. Ελέγχετε τις αγωνίες και τους φόβους σας και τονίστε την αισιοδοξία που είναι απαραίτητη για να βγείτε νικητές από τις μάχες που θα δώσετε.

Ιχθύς

Κοινωνικά και επαγγελματικά προβλέπονται τα ζητήματα που θα προκύψουν τις επόμενες μέρες. Δεν είναι άλυτα και μπορούν να αντιμετωπιστούν. Όπως και οι υπόλοιπες μεταβλητές ομάδες, έτσι κι εσείς, περνάτε τις τελευταίες δυσκολίες πριν τερματίσει τον κύκλο της αυτή η χρονιά. Επιστρατεύστε το όπλο σας που είναι η σιωπή και άλλο τόσο η διαίσθησή σας! Το καλό θα είναι ότι θα έχετε μερικές καλές στιγμές στην κοινωνική ή ερωτική σας ζωή, πράγμα το οποίο θα σας εμψυχώσει για να αντέξετε κάποιες πικρίες ή δυσκολίες αργότερα. Προσπαθήστε να ακολουθείτε το ρεύμα των γεγονότων, γίνετε περισσότερο ευέλικτοι στη διαχείριση των υποθέσεών σας.

