Kevin Costner: Χωρισμών συνέχεια στο Χόλιγουντ – Ο ηθοποιός παίρνει διαζύγιο μετά από 18 χρόνια γάμου

Η σύζυγος του Κέβιν Κόστνερ, Christine Baumgartner, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον αστέρα του «Yellowstone» μετά από 18 χρόνια γάμου και έχοντας τρία παιδιά.

Ο χωρισμός φέρεται να οφείλεται σε «αγεφύρωτες διαφορές», με την Baumgartner να ζητά την κοινή επιμέλεια των παιδιών τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail». Ο διάσημος ηθοποιός κατέθεσε την Τρίτη 2 Μάϊου 2023 τα χαρτιά του διαζυγίου, ζητώντας, επίσης, κοινή επιμέλεια για τα παιδιά τους.

Kevin Costner, Wife Christine Baumgartner to Divorce After 18 Years of Marriage https://t.co/WBgVwougBn