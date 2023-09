Kerry Washington: Ανακάλυψε ότι ο Ερλ Ουάσινγκτον δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας

Η Κέρι Ουάσινγκτον κάνει μία νέα αποκάλυψη σχετικά με τους γονείς της. Στα νέα της απομνημονεύματα, «Thicker Than Water» η ηθοποιός αναφέρει ότι πρόσφατα έμαθε πως ο πατέρας της, Ερλ Ουάσινγκτον, δεν είναι ο βιολογικός της πατέρας.

«Πραγματικά ανέτρεψε τον κόσμο μου», λέει η Ουάσιγκτον στο νέο τεύχος του αμερικανικού περιοδικού People. Η ηθοποιός εξηγεί ότι ανακάλυψε το οικογενειακό μυστικό λίγο αφότου είπε στους γονείς της ότι σχεδίαζε να εμφανιστεί στο «Finding Your Roots» του Henry Louis Gates Jr, μια σειρά του PBS όπου οι διασημότητες μαθαίνουν για τους προγόνους τους μέσω τεστ DNA.

Έχοντας κρατήσει το μυστικό για δεκαετίες, η μαμά της Ουάσινγκτον, Βάλερι και ο μπαμπάς της Ερλ, μίλησαν με τον οικοδεσπότη της εκπομπής, ο οποίος τους συμβούλεψε να μιλήσουν στην κόρη τους πριν γίνει το γύρισμα του επεισοδίου. Αυτό που ακολούθησε, λέει η Ουάσιγκτον, ήταν ένα γραπτό μήνυμα από τους γονείς της με το οποίο την καλούσαν να μιλήσουν από κοντά, την άνοιξη του 2018.

«Όταν πήρα αυτές τις πληροφορίες, είπα "Ω. Τώρα ξέρω την ιστορία μου"», λέει η σταρ, η οποία θυμάται ότι ένιωσε μια αίσθηση ανακούφισης με τα νέα, αφού ένιωθε ότι οι γονείς της, είχαν μυστικά και πως κάτι έλειπε.

Η Ουάσιγκτον λέει ότι κράτησε την ψυχραιμία της και έκανε πολλές ερωτήσεις, ενώ προσπαθούσε να υποστηρίξει στους γονείς της σε μια σαφώς δύσκολη στιγμή για αυτούς. Έμαθε ότι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν έναν ανώνυμο δότη σπέρματος για να βοηθήσουν στη σύλληψη μετά από προβλήματα γονιμότητας.

Η ηθοποιός πιστεύει ότι αυτό το μυστικό ήταν που υποσυνείδητα της δημιουργούσε άγχος, προβλήματα αυτοεκτίμησης και ήταν ο λόγος της διατροφικής διαταραχής από την οποία έπασχε κατά τη νεότητά της.

Kerry Washington Recently Discovered Her Dad Is Not Her Biological Father: 'I Now Know My Story' (Exclusive) https://t.co/UBZV8bPbrq