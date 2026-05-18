Κένταλ Τζένερ-Τζέικομπ Ελόρντι: Οι ρομαντικές στιγμές στη Χαβάη που άναψαν φωτιές...

Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς μια νέα κοινή τους εμφάνιση στη Χαβάη κάνει τις φήμες για ειδύλλιο να φουντώνουν. Σύμφωνα με το TMZ, οι δύο σταρ απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν χαλαρές στιγμές στην παραλία, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε αρκετά πιο προσωπικό από μια απλή έξοδο.

🚨 EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg May 18, 2026

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε το αμερικανικό μέσο, η 30χρονη Κένταλ εμφανίζεται με μπικίνι, καθισμένη στην άμμο και κρατώντας ένα μπουκάλι που φαίνεται να είναι ροζέ κρασί, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο 28χρονος Τζέικομπ Ελόρντι, ντυμένος χαλαρά με μπλε σορτς και πράσινο καπέλο. Οι δυο τους φαίνονται απορροφημένοι ο ένας από τον άλλον, με το σκηνικό να ενισχύει ακόμη περισσότερο τα σενάρια ότι ανάμεσά τους υπάρχει κάτι παραπάνω από φιλία.

Τόσο η Κένταλ Τζένερ όσο και ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την προσωπική τους ζωή, γεγονός που κάνει κάθε κοινή τους εμφάνιση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για τα διεθνή μέσα. Η Τζένερ έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον Μπαντ Μπάνι και τον Ντέβιν Μπούκερ, ενώ ο Ελόρντι είχε σχέσεις που απασχόλησαν τα διεθνή μέσα με την Ολίβια Τζέιντ, την Κάια Γκέρμπερ, τη Ζεντάγια και την Τζόι Κινγκ. Προς το παρόν, κανείς από τους δύο δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για το τι συμβαίνει μεταξύ τους.



Πηγή: skai.gr

