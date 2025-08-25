Κέιτι Πέρι: Χωρίς στηθόδεσμο και με εντυπωσιακές καμπύλες - Μετά τον Ορλάντο Μπλουμ ήρθε… η απελευθέρωση (φωτό)

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) δημοσίευσε στο Instagram σέξι φωτογραφίες της από την τελευταία στάση της περιοδείας της «Lifetimes», στο Μαϊάμι. Η 40χρονη ποπ σταρ, πρόσφατα χωρισμένη με τον σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, φαίνεται πιο… απελευθερωμένη από ποτέ. Οι εκατομμύρια θαυμαστές της δεν είδαν με καλό μάτι τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί νέου ειδυλλίου με τον Τζάστιν Τριντό και η καλλιτέχνιδα είπε να τους κάνει ένα δωράκι.

Έτσι, η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε αρκετά σέξι στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να φοράει ένα ροζ φόρεμα -χωρίς στηθόδεσμο- και αναδεικνύοντας τα πλούσια κάλλη της.

Η διάσημη τραγουδίστρια, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, δεν ενδιαφέρεται να ξαναμπεί σε μια σχέση μετά το τέλος του αρραβώνα της με τον Ορλάντο Μπλουμ. Δύο μήνες μετά την επίσημη επιβεβαίωση του χωρισμού τους, μια πηγή δήλωσε στο «People» ότι η καλλιτέχνιδα επικεντρώνεται στην ανατροφή της κόρης τους, Ντέιζι Ντοβ, και στην περιοδεία της.

«Η Κέιτι δεν ψάχνει να βγει ραντεβού αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος στο μέσο. «Είναι ακόμα στη μέση μιας περιοδείας, είναι ανύπαντρη μητέρα και αντιμετωπίζει μερικές σημαντικές προσωπικές αλλαγές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν την καλλιτέχνιδα σε ρομαντικό δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Το «καυτό» ραντεβού αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα TMZ, που δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο του Καναδού πρώην πρωθυπουργού και της ποπ σταρ να συζητούν χαμηλόφωνα στο «Le Violon», ένα γκουρμέ εστιατόριο στην καρδιά της πόλης. Το σκηνικό; Κεράκια, κοκτέιλ και ένα τραπέζι μόνο για δύο.

Οι δυο τους είχαν προηγουμένως κάνει περίπατο στο καταπράσινο πάρκο Mount Royal, μακριά από τα φλας των παπαράτσι, αλλά όχι και από τα αδιάκριτα βλέμματα. Στο εστιατόριο μοιράστηκαν πιάτα, μεταξύ αυτών και έναν ζουμερό αστακό, και ήπιαν κοκτέιλ, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή ως «ιδιαίτερα οικεία».

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

