Το να «αναγεννηθεί» ένας διάσημος από τις στάχτες του δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει στη βιομηχανία του θέματος. Τίποτα δεν αιχμαλωτίζει το κοινό περισσότερο από μια δραματική πτώση που ακολουθείται από μια ακόμη μεγαλύτερη εξιλέωση… Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι οι διάσημοι που «ξεχάστηκαν» και επανήλθαν δυναμικά, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες και διεκδικώντας ακόμη και βραβεία.

Mickey Rourke

Πριν το πρόσωπό του γίνει σχεδόν αγνώριστο, κάποτε θεωρούνταν ο πιο όμορφος άντρας του Χόλιγουντ. Δεν το πιστεύετε; Δείτε το «Εννιάμιση εβδομάδες», όπου ένας Rourke -στο απόγειο της ομορφιάς- του κατάφερε να κλέψει μια σκηνή από την Kim Basinger. Αλλά δεν ήταν απλώς ένα όμορφο πρόσωπο - ήταν (και εξακολουθεί να είναι) ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός. Στα απομνημονεύματά του «Ιστορίες που λέω μόνο στους φίλους μου», ο Rob Lowe θυμάται πως, όταν ο Rourke βρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «The Outsiders» για να επισκεφθεί τον φίλο του, σκηνοθέτη Francis Ford Coppola, όλοι ένιωσαν ότι είχε φτάσει ο «νέος James Dean». Είχαν γοητευτεί από το «The Motorcycle Boy», τον ρόλο που έπαιξε στο μελαγχολικό «Rumble Fish».

Αλλά καθώς η πυγμαχία άρχισε να μπαίνει στη ζωή του, ως ηθοποιός «ξεχάστηκε». Έχει κάνει αμέτρητες αισθητικές επεμβάσεις που άλλαξαν το πρόσωπό του, πάλεψε με τον εθισμό και απέρριψε ρόλους που καθόρισαν την καριέρα του. Απέρριψε το «Rain Man», το «The Untouchables» και το «Pulp Fiction», στο οποίο θα μπορούσε να υποδυθεί τον Butch, τον ρόλο που έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα του Bruce Willis.

Η επιστροφή: Η πυγμαχία που κάποτε κατέστρεψε το πρόσωπό του βοήθησε, επίσης, στην ανάκαμψη της καριέρας του. Η ενσάρκωση του Marv στην ταινία «Sin City» υπενθύμισε στο κοινό ότι ο μεγάλος Mickey Rourke υπήρχε ακόμα. Αλλά ήταν το «The Wrestler», η ιστορία ενός ξεπεσμένου πυγμάχου που προσπαθεί να ξαναφτιάξει την οικογενειακή του ζωή, που επιβεβαίωσε πραγματικά την επιστροφή του. Ο σκηνοθέτης Darren Aronofsky τον εμπιστεύτηκε και ο Rourke ανταπέδωσε αυτή την εμπιστοσύνη με σοβαρή αφοσίωση: προπονούνταν επί μήνες και συμμετείχε ενεργά στην προώθηση της ταινίας. Η προσπάθεια απέδωσε καρπούς. Κέρδισε ένα BAFTA και μια Χρυσή Σφαίρα, έλαβε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και εξασφάλισε μερικούς προσοδοφόρους ρόλους στα «Iron Man 2» και «The Expendables».

Demi Moore

Η ζωή στο Χόλιγουντ κινείται τόσο γρήγορα που, εκείνη την εποχή, το «Ghost» θεωρήθηκε ήδη ως η «ανάσταση» της καριέρας της Ντέμι Μουρ, παρά το γεγονός ότι το μόνο που έκανε ήταν να κόψει τα μαλλιά της. Μετά από αρκετά χρόνια ως το πιο εξέχον γυναικείο μέλος του «Brat Pack», με το «St. Elmo's Fire» να είναι η πιο αναγνωρίσιμη ταινία της, η Moore επαναπροσδιορίστηκε ως πρωταγωνίστρια μιας κλασικής ρομαντικής κωμωδίας σε έναν ρόλο υποψήφιο για Όσκαρ.

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τότε ότι θα γινόταν η μεγαλύτερη γυναίκα σταρ της δεκαετίας του 1990, χάρη σε επιτυχίες όπως τα «Disclosure», «A Few Good Men» και «Indecent Proposal». Έγινε επίσης η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός στο Χόλιγουντ, κερδίζοντας το παρατσούκλι «Gimme More». Οι αμοιβές της ήταν αστρονομικές, αλλά ούτε οι κριτικοί ούτε το κοινό ανταποκρίθηκαν με τον ίδιο ενθουσιασμό. Για μερικά χρόνια, κράτησε χαμηλό προφίλ μέχρι τον ρόλο της ως Μάντισον Λι στο «Charlie's Angels»: Full Throttle», ο οποίος την επανέφερε στο προσκήνιο.

Η επιστροφή: Η ανάκαμψη της Ντέμι Μουρ αντανακλά τις εγγενείς αντιφάσεις του Χόλιγουντ. Η βιομηχανία την κορόιδεψε και σαμποτάρισε τις ταινίες της, αλλά εξακολουθεί να λαχταρά να τη βλέπει να περπατά θριαμβευτικά στο κόκκινο χαλί, γιατί παραμένει μία από τις ηθοποιούς που ενσαρκώνουν περισσότερο τη χολιγουντιανή αίγλη.

Φέτος, την είδαμε να λάμπει στην τηλεόραση ως Ann Woodward, έναν από τους κύκνους στο «Capote vs. The Swans», και στον κινηματογράφο στο «The Substance», τη συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης της Coralie Fargeat μπροστά στις κάμερες. Για πρώτη φορά στην καριέρα της, γίνεται λόγος για υποψηφιότητα για Όσκαρ. Αλλά το γεγονός ότι η Demi Moore συζητείται για τη δουλειά της, την περίοδο αυτή, είναι ήδη ένας θρίαμβος από μόνος του.

Pamela Anderson

Ως CJ Parker στο «Baywatch», η Pamela Anderson έγινε η πιο επιθυμητή γυναίκα στον κόσμο. Η εμβληματική φωτογραφία της με μαγιό αντικατέστησε τη θρυλική αφίσα της Farrah Fawcett από το Charlie's Angels στις κρεβατοκάμαρες εκατομμυρίων εφήβων. Τα πέντε χρόνια που πέρασε στη σειρά του Ντέιβιντ Χάσελχοφ την καταξίωσαν στην ποπ κουλτούρα. Ωστόσο, η επιτυχία της δεν μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη. Ο πιο αξιοσημείωτος κινηματογραφικός της ρόλος ήταν στο «Barb Wire», μια επανεκτέλεση της «Καζαμπλάνκα». Δυστυχώς, η ξανθιά «Barbie» «κάηκε» από το διαβόητο sex tape της με τον τότε σύζυγό της, Tommy Lee, η ηχογράφηση και η κλοπή του οποίου έγινε το επίκεντρο της σειράς της Disney+ «Pam & Tommy», στην οποία η Lily James υποδύεται την ηθοποιό.

Η επιστροφή: Το Χόλιγουντ λατρεύει την επιστροφή, ειδικά όταν πρόκειται για κάποιον που είχε μια δύσκολη πορεία. Και η Πάμελα Άντερσον το κέρδισε με το σπαθί της με το «The Last Showgirl», σε σκηνοθεσία της Τζία Κόπολα, εγγονής του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Στην ταινία, η Πάμελα υποδύεται τη Shelley, μια πενηντάρα χορεύτρια του Λας Βέγκας που αντιμετωπίζει το τέλος της καριέρας της, ενώ προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την κόρη της, που μόλις και μετά βίας γνωρίζει. Η ερμηνεία της επανέφερε την Άντερσον στο προσκήνιο και ήδη βρίσκεται στο πλευρό του Liam Neeson για επόμενα πρότζεκτ.

Brendan Fraser

Τη δεκαετία του 1990, ο Μπρένταν Φρέιζερ βρήκε τη θέση του σε λιγότερο εξεζητημένες εφηβικές κωμωδίες. Ποιος δεν θυμάται τις εξαιρετικές ερμηνείες του στα «Airheads» και «Encino Man». Ωστόσο, κάτω από τους μύες και τα εντυπωσιακά μπλε μάτια, υπήρχε ένας ταλαντούχος ηθοποιός, γεγονός που αναγνώρισε ο σκηνοθέτης Bill Condon, ο οποίος επέλεξε τον ηθοποιό ως το αντικείμενο του πόθου του Ian McKellen στο «Gods and Monsters», μια βιογραφία του σκηνοθέτη James Whale.

Το βάθος του ταλέντου του επιβεβαιώθηκε στο «Crash», αποδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το εύρος του. Στη συνέχεια ήρθε το «The Mummy», το οποίο τον μετέτρεψε στον Errol Flynn μιας νέας γενιάς. Ωστόσο, μετά το τρίτο μέρος, η καριέρα του πήρε την κατιούσα. Μια σειρά από εισπρακτικές αποτυχίες, μαζί με σημαντικές σωματικές αλλαγές, συνέβαλαν σε αυτή την πτώση. Όλοι αναρωτιόντουσαν τι είχε συμβεί στον Φρέιζερ, μέχρι το 2018, όταν αποκάλυψε ότι 15 χρόνια νωρίτερα είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), του φορέα που βρίσκεται πίσω από τα βραβεία Χρυσή Σφαίρα.

Η επιστροφή: Το εξάλεπτο χειροκρότημα που έλαβε ο Μπρένταν Φρέιζερ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας -για την ταινία «Φάλαινα»- επιβεβαίωσε ότι επέστρεψε. Αυτά τα χειροκροτήματα ήταν γεμάτα με θαυμασμό για την ερμηνεία του Τσάρλι, ενός παθολογικά παχύσαρκου δασκάλου που παλεύει να επανασυνδεθεί με την κόρη του, αλλά και με βαθιά αγάπη για έναν ηθοποιό που κάποτε είχε προβλεφθεί ότι θα είχε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα. Ο Φρέιζερ κέρδισε στη συνέχεια το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, προσφέροντας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχουν δει ποτέ τα βραβεία Όσκαρ. Την ίδια χρονιά, ανέλαβε έναν πολύ πιο σκοτεινό ρόλο στην ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, «Killers of the Flower Moon», και έκτοτε έχει μεγάλη ζήτηση στη βιομηχανία του θεάματος.

Πηγή: skai.gr

