Δεν πάει να είσαι και η Ριάνα (Rihanna)! Αν ενοχλείς τους πίσω, τις φωνές δεν τις γλυτώνεις. Αυτό συνέβη και στην ποπ σταρ, η οποία παρευρέθηκε στην τελευταία χριστουγεννιάτικη παράσταση της Μαράια Κάρεϊ στο Λας Βέγκας.
Rihanna seen supporting Mariah Carey at her final Christmas show in Las Vegas 🧢 pic.twitter.com/EKq3zFWs2R— Splash News (@SplashNews) December 16, 2025
Κάποια στιγμή, η Ριάνα σηκώθηκε από την θέση της για να χορέψει και να χαιρετήσει την Κάρεϊ, προκαλώντας την αντίδραση των από πίσω: «Έι! κάτσε κάτω!».
Rihanna was yelled at by an audience member to sit down during Mariah Carey’s show in Las Vegas. pic.twitter.com/SGV1YacfOQ— Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2025
Η Ριάνα κάθισε πάλι στη θέση της και γύρισε χαλαρή προς τον θεατή που της φώναξε λέγοντας του «εντάξει, εντάξει» ενώ συνέχιζε να λικνίζεται.
Μετά την παράσταση, η Ριάνα πήγε να χαιρετήσει την «βασίλισσα των Χριστουγέννων» στο καμαρίνι της. Όπως είπε, είχε πάει να τη δει και πέρυσι, οπότε «η Μαράια είναι σαν παράδοση»
