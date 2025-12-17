Δεν πάει να είσαι και η Ριάνα (Rihanna)! Αν ενοχλείς τους πίσω, τις φωνές δεν τις γλυτώνεις. Αυτό συνέβη και στην ποπ σταρ, η οποία παρευρέθηκε στην τελευταία χριστουγεννιάτικη παράσταση της Μαράια Κάρεϊ στο Λας Βέγκας.

Rihanna seen supporting Mariah Carey at her final Christmas show in Las Vegas 🧢 pic.twitter.com/EKq3zFWs2R December 16, 2025

Κάποια στιγμή, η Ριάνα σηκώθηκε από την θέση της για να χορέψει και να χαιρετήσει την Κάρεϊ, προκαλώντας την αντίδραση των από πίσω: «Έι! κάτσε κάτω!».

Rihanna was yelled at by an audience member to sit down during Mariah Carey’s show in Las Vegas. pic.twitter.com/SGV1YacfOQ — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2025

Η Ριάνα κάθισε πάλι στη θέση της και γύρισε χαλαρή προς τον θεατή που της φώναξε λέγοντας του «εντάξει, εντάξει» ενώ συνέχιζε να λικνίζεται.

Μετά την παράσταση, η Ριάνα πήγε να χαιρετήσει την «βασίλισσα των Χριστουγέννων» στο καμαρίνι της. Όπως είπε, είχε πάει να τη δει και πέρυσι, οπότε «η Μαράια είναι σαν παράδοση»



Πηγή: skai.gr

