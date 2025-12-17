Λογαριασμός
«Κάτσε κάτω!»: Η viral στιγμή που κάνουν παρατήρηση στη… Ριάνα, σε παράσταση της Μαράια Κάρεϊ

Αν ενοχλείς τους πίσω, τις φωνές δεν τις γλυτώνεις, ακόμα και να είσαι  παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια - Η αντίδραση της Ριάνα στο σκηνικό

Δεν πάει να είσαι και η Ριάνα (Rihanna)! Αν ενοχλείς τους πίσω, τις φωνές δεν τις γλυτώνεις. Αυτό συνέβη και στην ποπ σταρ, η οποία παρευρέθηκε στην τελευταία χριστουγεννιάτικη παράσταση της Μαράια Κάρεϊ στο Λας Βέγκας.

Κάποια στιγμή, η Ριάνα σηκώθηκε από την θέση της για να χορέψει και να χαιρετήσει την Κάρεϊ, προκαλώντας την αντίδραση των από πίσω: «Έι! κάτσε κάτω!». 

Η Ριάνα κάθισε πάλι στη θέση της και γύρισε χαλαρή προς τον θεατή που της φώναξε λέγοντας του «εντάξει, εντάξει» ενώ συνέχιζε να λικνίζεται. 

Μετά την παράσταση, η Ριάνα πήγε να χαιρετήσει την «βασίλισσα των Χριστουγέννων» στο καμαρίνι της. Όπως είπε, είχε πάει να τη δει και πέρυσι, οπότε «η Μαράια είναι σαν παράδοση»
 

Πηγή: skai.gr

