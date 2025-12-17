Λογαριασμός
Νέες, σοκαριστικές φωτογραφίες της αποστεωμένης Katie Price – Περπατάει με βοήθεια

«Έχοντας παλέψει και η ίδια με διατροφικές διαταραχές, ξέρω πόσο δύσκολο είναι… Κάποιος πρέπει να επέμβει» έγραψε στο Χ μία χρήστης των social media

Σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της προκαλούν νέες φωτογραφίες της Κέιτι Πράις (Katie Price), η οποία τη Δευτέρα το βράδυ παρευρέθηκε σε πάρτι φίλων της. 

Το πρώην μοντέλο και νυν περσόνα των social media  έδειχνε τρομακτικά αδύνατη να χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. 

«Έχοντας παλέψει και η ίδια με διατροφικές διαταραχές, ξέρω πόσο δύσκολο είναι… Κάποιος πρέπει να επέμβει» έγραψε στο Χ μία χρήστης των social media.

