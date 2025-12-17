Σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της προκαλούν νέες φωτογραφίες της Κέιτι Πράις (Katie Price), η οποία τη Δευτέρα το βράδυ παρευρέθηκε σε πάρτι φίλων της.

Το πρώην μοντέλο και νυν περσόνα των social media έδειχνε τρομακτικά αδύνατη να χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει.

'She's dying in front of our eyes, it's devastating': Friends of Katie Price reveal harrowing truth about model's new photos, heartbreak for Princess and Junior and addiction they now fear is to blame to KATIE HIND https://t.co/FKzRP5EIY4 — Daily Mail (@DailyMail) December 17, 2025

«Έχοντας παλέψει και η ίδια με διατροφικές διαταραχές, ξέρω πόσο δύσκολο είναι… Κάποιος πρέπει να επέμβει» έγραψε στο Χ μία χρήστης των social media.

there comes a point where regardless of whether we agree with someone’s choices, their health has to matter most. when you care about a person, you can’t just look away. having battled EDs myself, i know how hard it is to want to eat & how painful it is for those around you.… pic.twitter.com/xJBgo0pXjc — 𝓪𝓼𝓽𝓻𝓲𝓭 😇 ^‿^ 😈 (@heartshapedoll) December 15, 2025

Πηγή: skai.gr

