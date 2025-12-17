Ένα από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά σπίτια στις ΗΠΑ είναι αυτό στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία του 1990 "Home Alone" (Μόνος στο Σπίτι), στη Γουίνετκα του Ιλινόις των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Το 2018 οι τότε ιδιοκτήτες της έπαυλης την ανακαίνισαν, αντικαθιστώντας τη ζεστή αισθητική του σπιτιού με ένα φωτεινό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό — μια αλλαγή που επικρίθηκε ευρέως από τους θαυμαστές, οι οποίοι ένιωθαν ότι το σπίτι είχε χάσει τον χαρακτήρα του.

Home Alone filminde yer alan ikonik eve yapılan renovasyon. pic.twitter.com/srJddRutyo — etginlik (@etginlik) December 7, 2025

Τώρα, οι νέοι ιδιοκτήτες – που αγόρασαν φέτος την έπαυλη έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων - αποφάσισαν να επαναφέρουν στο σπίτι του κινηματογραφικού 8χρονου Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν)την παλιά του αίγλη.

Έτσι, θα προχωρήσουν σε έργα ανακαίνισης, ώστε να δημιουργηθεί ξανά ο ζεστός, πολύχρωμος εσωτερικός χώρου που προβάλλεται στην αρχική ταινία.

Famed ‘Home Alone’ house being restored to look like it did when Kevin took on the Wet Bandits https://t.co/w2A3ZoiuVx pic.twitter.com/Sm0CzgIQI6 — New York Post (@nypost) December 14, 2025

«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη από την ταινία» δήλωσε ο Σκοτ Πράις, επικεφαλής του έργου ανακαίνισης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC5 Chicago. «Υπήρχαν τόσα πολλά υπέροχα χρώματα και σε έκαναν να νιώθεις σαν οικογένεια και σαν στο σπίτι σου και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή τη μαγεία» διευκρίνισε.

Η έπαυλη με πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια εκτείνεται σε περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και χτίστηκε αρχικά το 1921. Διαθέτει, μεταξύ άλλων γυμναστήριο, δύο υδρομασάζ, τέσσερα τζάκια, χώρο αναψυχής, ιδιωτικό κινηματογράφο και κλειστό γήπεδο.



Πηγή: skai.gr

