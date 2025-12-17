Λογαριασμός
To σπίτι του «Μόνος στο Σπίτι» θα ξαναγίνει όπως ήταν στην ταινία - Φωτογραφίες

Το 2018, μία «μίνιναλ» ανακαίνιση από τους τότε ιδιοκτήτες προκάλεσε απογοήτευση και οργή στους φαν της διάσημης χριστουγεννιάτικης ταινίας του 1990

Μόνος στο Σπίτι

Ένα από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά σπίτια στις ΗΠΑ είναι αυτό στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία του 1990 "Home Alone" (Μόνος στο Σπίτι), στη Γουίνετκα του Ιλινόις των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Το 2018 οι τότε ιδιοκτήτες της έπαυλης την ανακαίνισαν, αντικαθιστώντας τη ζεστή αισθητική του σπιτιού με ένα φωτεινό, μινιμαλιστικό σχεδιασμό — μια αλλαγή που επικρίθηκε ευρέως από τους θαυμαστές, οι οποίοι ένιωθαν ότι το σπίτι είχε χάσει τον χαρακτήρα του.

Τώρα, οι νέοι ιδιοκτήτες – που αγόρασαν φέτος την έπαυλη έναντι 5,25 εκατομμυρίων δολαρίων -  αποφάσισαν να  επαναφέρουν στο σπίτι του κινηματογραφικού 8χρονου Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Μακόλεϊ Κάλκιν)την παλιά του αίγλη.

Έτσι, θα προχωρήσουν σε έργα ανακαίνισης, ώστε να δημιουργηθεί ξανά ο ζεστός, πολύχρωμος εσωτερικός χώρου που προβάλλεται στην αρχική ταινία.

«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη από την ταινία» δήλωσε ο Σκοτ Πράις, επικεφαλής του έργου ανακαίνισης, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC5 Chicago. «Υπήρχαν τόσα πολλά υπέροχα χρώματα και σε έκαναν να νιώθεις σαν οικογένεια και σαν στο σπίτι σου και θέλουμε να επαναφέρουμε αυτή τη μαγεία» διευκρίνισε.

μονος στο σπιτι

Η έπαυλη με πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια εκτείνεται σε περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα και χτίστηκε αρχικά το 1921. Διαθέτει, μεταξύ άλλων γυμναστήριο, δύο υδρομασάζ, τέσσερα τζάκια, χώρο αναψυχής, ιδιωτικό κινηματογράφο και κλειστό γήπεδο.
 

