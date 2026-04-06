Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς: Τα μυστικά της διατροφής της για σώμα και επιδερμίδα στα 56

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς φαίνεται να γυρίζει τον χρόνο πίσω, καθώς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη νεανική της λάμψη στα 56 της χρόνια. Το μυστικό, ίσως, κρύβεται στη διατροφή της και, προς χαρά των θαυμαστών της, η Ουαλή ηθοποιός αποκάλυψε τι τρώει μέσα σε μια ημέρα. Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον 81χρονο Μάικλ Ντάγκλας και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 25χρονο Ντίλαν και την 22χρονη Κάρις.

Η Κάθριν ακολουθεί συνήθως μια υγιεινή διατροφή μέσα στην εβδομάδα, ενώ τα Σαββατοκύριακα επιτρέπει στον εαυτό της μικρές απολαύσεις. Κάθε πρωί, χωρίς εξαίρεση, ξυπνά νωρίς για να απολαύσει το «ήσυχο σπίτι» της και ετοιμάζει καφέ γαλλικής πρέσας. Αφού βγάλει τον σκύλο της βόλτα, ετοιμάζει ένα θρεπτικό πρωινό, το οποίο διαφέρει ανάλογα με την εποχή.

Τον χειμώνα προτιμά ένα μπολ με βρώμη, στο οποίο προσθέτει καστανή ζάχαρη, μπανάνα και μύρτιλα. Από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι, επιλέγει ένα πιο ελαφρύ πρωινό με άπαχο γιαούρτι βανίλια, συνοδευόμενο από granola, μύρτιλα και σμέουρα.

Όπως έχει δηλώσει, συνήθως τρώει πρωινό γύρω στις 8 το πρωί και ακολουθεί το μοτίβο των τριών γευμάτων την ημέρα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο πρωινό της.

Τα Σαββατοκύριακα, ωστόσο, αφήνει πίσω της την «πειθαρχημένη» διατροφή και απολαμβάνει πιο πλούσια γεύματα, όπως ένα πλήρες αγγλικό πρωινό ή French toast, βασισμένο σε συνταγή της Μάρθα Στιούαρτ.

«Ως οικογένεια, απολαμβάνουμε ένα καλό βρετανικό πρωινό με μπέικον, λουκάνικα, φασόλια και αυγά. Και για την αμερικανική πλευρά της οικογένειας -τον σύζυγό μου και τα παιδιά μας- φτιάχνουμε French toast με σιρόπι σφενδάμου. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται ένα υπέροχο οικογενειακό brunch», ανέφερε. Γύρω στις 11 το πρωί, απολαμβάνει ένα φλιτζάνι τσάι μαζί με ένα μπισκότο ή ένα κομμάτι σοκολάτας.

Για μεσημεριανό, προτιμά να κάθεται στο τραπέζι με τον σύζυγό της και όποιον άλλο βρίσκεται στο σπίτι, δίνοντας μεγάλη σημασία στα οικογενειακά γεύματα. Συνήθως επιλέγει ένα ελαφρύ γεύμα, όπως σαλάτα με κοτόπουλο, ψάρι ή μελιτζάνα στη σχάρα.

Όσον αφορά στο δείπνο, η ίδια και ο Μάικλ Ντάγκλας τρώνε συνήθως πριν από τις 20:00, εκτός αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Για το βραδινό της γεύμα, η Κάθριν επιλέγει μια σαλάτα με μήλο και αβοκάντο, συνοδευόμενη από φιλέτο μοσχαρίσιο με σάλτσα μανιταριών shiitake και λαχανικά.

Παραδέχεται, επίσης, ότι αγαπά ιδιαίτερα το κουνουπίδι με τυρί, ένα πιάτο που της θυμίζει την παιδική της ηλικία και τη μητέρα της. Όσο για τα γλυκά, δεν τα αποφεύγει καθόλου: δηλώνει μεγάλη λάτρης του παγωτού και της μηλόπιτας.

Πηγή: skai.gr

