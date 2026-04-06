Στίβεν Γκράχαμ: Από το «Adolescence» στο viral video – Ο χορός που «τα σπάει»

Ο Στίβεν Γκράχαμ ενθουσίασε τους θαυμαστές του, δείχνοντας τη στενή σχέση που έχει με τον γιο του, Άλφι, σε ένα απολαυστικό βίντεο χορού. Ο 19χρονος γιος του ηθοποιού δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο, όπου οι δυο τους χορεύουν μαζί στο τραγούδι «Freaky in the Club» του R. Kelly, με τους followers τους να κατακλύζουν τα σχόλια με μηνύματα.

Μεταξύ άλλων έγραψαν: «Περίμενε λίγο, δεν ήξερα ότι έχει τόσο ρυθμό», «Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος;», «Το να είναι πατέρας σου ο Στίβεν Γκράχαμ είναι όνειρο», «Κάθε φορά που νομίζεις ότι δεν μπορείς να τον αγαπήσεις περισσότερο, σε διαψεύδει!».

Ο Στίβεν έχει αποκτήσει τον Άλφι με τη σύζυγό του, Χάνα Γουόλτερς, ενώ το ζευγάρι έχει και μία κόρη, την 21χρονη Γκρέισι. Το βίντεο έρχεται λίγο μετά τη συγκινητική στιγμή κατά την οποία ο ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο MOBO στον αγαπημένο του πατριό, καθώς παρέλαβε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε τηλεόραση/ταινία για τη σειρά «Adolescence».

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι η διάκριση «σημαίνει τα πάντα» για εκείνον και την αφιέρωσε στον πατριό του, ο οποίος τον παρακολουθούσε συγκινημένος από το κοινό. «Αυτή η αναγνώριση σημαίνει τα πάντα για μένα. Θα ήθελα να δείξω την αγάπη και τον σεβασμό μου στους συνυποψηφίους μου. Αυτό το βραβείο ανήκει εξίσου και σε εκείνους.

Σε προσωπικό επίπεδο, ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένειά μου -ξέρετε ποιοι είστε- που με βοηθάτε να κάνω κάτι που δεν μπορώ μόνος μου», ανέφερε.

Ο πατριός του, Μάικ, είχε παντρευτεί τη μητέρα του Στίβεν, Μέρι, το 1989, όταν εκείνος ήταν μόλις 10 ετών, και έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της το 2022. Παρότι οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν ήταν μικρός, ο Στίβεν διατήρησε καλή σχέση με τον βιολογικό του πατέρα, ενώ ανέπτυξε ιδιαίτερα στενό δεσμό με τον Μάικ.

O Στίβεν έχει αναφέρει ότι η καθοδήγηση του πατριού του τον βοήθησε να κατανοήσει την ταυτότητά του και την καταγωγή του. «Υπήρχαν στιγμές που δεν ήξερα πού ανήκω. Εκείνος με βοήθησε να καταλάβω ότι αυτό που είμαι είναι αρκετό», είχε δηλώσει. Σε άλλη συνέντευξη, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του λέγοντας ότι ο πατριός του και η μητέρα του ήταν οι άνθρωποι που τον ενέπνευσαν να πιστέψει στα όνειρά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.