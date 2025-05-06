Ποια ζώδια κάνουν ghost το ομαδικό τσατ;

Aς πούμε αλήθειες: το ομαδικό τσατ είναι κάτι σαν ιερός χώρος. Ειδικά όταν η παρέα είναι σκορπισμένη σε διάφορες πόλεις (ή και χώρες), εκεί μέσα ζούμε τα καλύτερα, ρίχνουμε τα κράξιμά μας, λέμε τα καψουρονέα μας, πετάμε τα εσωτερικά μας αστεία, οργανώνουμε κοριτσοεκδρομές. Και η καλύτερη στιγμή; Όταν είναι όλοι online, το κινητό δεν σταματά να χτυπάει και γελάς μόνη σου με τις ατάκες που σκάνε η μία μετά την άλλη.

Αλλά… δεν κρατάει για πολύ. Οι ρυθμοί μας είναι τρελοί και όλο και κάποιος από την παρέα θα «χαθεί» για μέρες. Έχουμε όλοι εκείνον τον φίλο ή την φίλη που εξαφανίζεται τόσο συχνά, που όταν απαντήσει, είναι σαν να μπήκε guest star σε επεισόδιο της ζωής μας. Αν δεν σου έρχεται ποιος είναι αυτός, ίσως είσαι εσύ. Και πολύ πιθανόν, είσαι και ένα από τα παρακάτω ζώδια...

Λέων

Οι Λέοντες δεν είναι αντικοινωνικοί, το αντίθετο. Απλά είναι τόσο απασχολημένοι να ζουν τη ζωή τους λες και είναι σε ταινία, που το τσατ περνάει σε δεύτερη (ή και τρίτη) μοίρα. Ξεχνάνε ότι υπάρχουν notifications, γιατί εκείνη τη στιγμή κάτι πιο θεαματικό τραβάει την προσοχή τους. Όταν όμως επιστρέψουν, το κάνουν εντυπωσιακά: στέλνουν ένα σεντόνι με updates, ρίχνουν και μια ατάκα-φωτιά και μετά… εξαφανίζονται ξανά. Τους συγχωρούμε, γιατί κάθε φορά που μιλάνε, μας δίνουν τροφή για κουτσομπολιό για μέρες.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος δεν εξαφανίζεται επειδή τρέχει, αντιθέτως, είναι πιο πολύ του σπιτιού. Αλλά ακόμα και το γράψε-σβήσε στα μηνύματα θέλει ψυχολογία. Είναι ευαίσθητοι, πιάνουν vibes και υπονοούμενα, και μερικές φορές ένα αστείο στο τσατ μπορεί να τους ξενερώσει. Οπότε μπαίνουν στο καβούκι τους μέχρι να νιώσουν έτοιμοι να ξαναμιλήσουν. Όταν επιστρέψουν, είναι εκείνοι που θα σε ακούσουν με προσοχή, θα σου δώσουν σοφή συμβουλή, και θα σε κάνουν να νιώσεις ότι όλα θα πάνε καλά.

Ιχθύς

Αν ψάχνεις τον λόγο που ο Ιχθύς δεν απαντάει, δες λίγο πιο μακριά, είναι χαμένος στις σκέψεις του. Μπορεί να δει το μήνυμα, να σκεφτεί “θα απαντήσω μετά”, να δει ένα σύννεφο που μοιάζει με φάλαινα και… αυτό ήταν. Δεν το κάνουν επίτηδες, απλά έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός τους. Όταν τελικά μπουν στο τσατ και δουν 64 αδιάβαστα, θα μπουν απευθείας στην τρέχουσα συζήτηση χωρίς να έχουν ιδέα τι έχει προηγηθεί. Και ναι, είναι αυτοί που ρωτάνε “πότε είπαμε πάμε εκδρομή;” ενώ όλα έχουν κανονιστεί πριν δύο μέρες. Προτιμάνε το τηλέφωνο ή το FaceTime, γιατί εκεί μπορούν να εκφραστούν πραγματικά και χωρίς emojis.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως απαντάει άμεσα στα mails της δουλειάς, έχει ατζέντα, στόχους και ραντεβού, αλλά μην περιμένεις να δώσει σημασία στο τσατ όταν οργανώνετε brunch. Όταν αγχωθεί με τις υποχρεώσεις του (πράγμα σύνηθες), κόβει κατευθείαν ό,τι θεωρεί «μη επείγον», και ναι, αυτό περιλαμβάνει τα memes και τα TikToks στο ομαδικό. Δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεται. Απλά λειτουργεί πιο πρακτικά. Όμως, μόλις βρει λίγο χρόνο, θα σε πετύχει για έναν καφέ και θα είναι 100% εκεί. Ή θα σου στείλει μήνυμα όταν σε χρειαστεί για κάτι σημαντικό. Ξέρεις, ισορροπία.

Αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ή κάποια φίλη σου σ’ αυτά; Ή μήπως είσαι το άτομο που πάντα κρατάει το τσατ ζωντανό; Όπως και να 'χει, κάθε τσατ έχει τα δικά του vibes, και αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό.

