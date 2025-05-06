Shakira... Reuters: Έδωσε «στην ψύχρα» την εγκυμοσύνη της Rihanna στα μίντια

Viral έγινε η «γλυκιά γκάφα» της Shakira η οποία και διέδωσε κατά λάθος τα ευχάριστα νέα για την εγκυμοσύνη της Rihanna, κάνοντας σχετικές δηλώσεις, περιχαρής, στα media.

Όταν η τραγουδίστρια του «Whenever, Wherever», ρωτήθηκε ποιον ήταν «ενθουσιασμένη να δει» στην εκδήλωση Met Gala 2025, χωρίς δεύτερη σκέψη είπε, τη Rihanna.

«Τη Rihanna, θέλω να τη δω», είπε η Shakira στο NBC Los Angeles σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

Singer Shakira shares she’s most excited to see Rihanna at the Met Gala.https://t.co/tqqBDhNFEW #MetGala pic.twitter.com/ZUOUs8h9i6 — NBC Los Angeles (@NBCLA) May 6, 2025

«Θέλω να τη δω τόσο πολύ», επανέλαβε ενθουσιασμένη συνεχίζοντας «και μόλις άκουσα τα νέα» με τον δημοσιογράφο να ρωτά για τι πράγμα μιλά.

«Είναι έγκυος!», απάντησε η Κολομβιανή σούπερ σταρ και αμέσως μετά κάλυψε το στόμα με τα χέρια της, σοκαρισμένη.

«Δεν έπρεπε να το πω αυτό;» ρώτησε γελώντας.

