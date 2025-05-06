Λογαριασμός
Shakira... Reuters: Έδωσε «στην ψύχρα» την εγκυμοσύνη της Rihanna στα μίντια- Δείτε βίντεο

Ο πολύς ενθουσιασμός φαίνεται πως συνεπήρε τη Shakira αφού μιλώντας στις κάμερες ανακοίνωσε χωρίς δισταγμό την εγκυμοσύνη της Rihanna

Viral έγινε η «γλυκιά γκάφα» της Shakira η οποία και διέδωσε κατά λάθος τα ευχάριστα νέα για την εγκυμοσύνη της Rihanna, κάνοντας σχετικές δηλώσεις, περιχαρής, στα media.

Όταν η τραγουδίστρια του «Whenever, Wherever», ρωτήθηκε ποιον ήταν «ενθουσιασμένη να δει» στην εκδήλωση Met Gala 2025, χωρίς δεύτερη σκέψη είπε, τη Rihanna.

«Τη Rihanna, θέλω να τη δω», είπε η Shakira στο NBC Los Angeles σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral.

«Θέλω να τη δω τόσο πολύ», επανέλαβε ενθουσιασμένη συνεχίζοντας «και μόλις άκουσα τα νέα» με τον δημοσιογράφο να ρωτά για τι πράγμα μιλά.

«Είναι έγκυος!», απάντησε η Κολομβιανή σούπερ σταρ και αμέσως μετά κάλυψε το στόμα με τα χέρια της, σοκαρισμένη.

«Δεν έπρεπε να το πω αυτό;» ρώτησε γελώντας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Shakira Rihanna
